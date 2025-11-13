LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Luis Michelena

«Los bancos se han olvidado de las personas», critican los pensionistas

«Hacer un pago en el cajero o sacar dinero es misión imposible para mucha gente mayor y eso a las entidades parece que les da igual», censuran desde la UDP

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:17

Si hay un colectivo afectado por el cierre paulatino de sucursales bancarias, además de los propios trabajadores, es el de personas de más edad. El ... presidente de la Unión Democrática de Pensionistas, Saturnino Álvarez, se expresa con claridad sobre una situación «que nos preocupa, porque mucha gente mayor tiene que hacer desplazamientos largos para ir a un banco ya que cada vez van quedando menos con todos los cierres». Y una vez allí la atención «no siempre es la adecuada. Cada vez hay menos empleados, a estos los van cambiando y el cliente no se acostumbra».

