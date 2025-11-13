«Los bancos se han olvidado de las personas», critican los pensionistas

Si hay un colectivo afectado por el cierre paulatino de sucursales bancarias, además de los propios trabajadores, es el de personas de más edad. El ... presidente de la Unión Democrática de Pensionistas, Saturnino Álvarez, se expresa con claridad sobre una situación «que nos preocupa, porque mucha gente mayor tiene que hacer desplazamientos largos para ir a un banco ya que cada vez van quedando menos con todos los cierres». Y una vez allí la atención «no siempre es la adecuada. Cada vez hay menos empleados, a estos los van cambiando y el cliente no se acostumbra».

Además, «en muchas ocasiones se le pide a la gente mayor que vayan al cajero para hacer un pago o para sacar dinero y no todo el mundo tiene los conocimientos necesarios y es poco menos que misión imposible. Pero eso parece que les da igual a las entidades financieras y a quien manda en ellas».

Álvarez reclama «más oficinas pero creo que eso es como predicar en el desierto. En los últimos años, los bancos se están olvidando de las personas y la gente de más edad somos los que más lo sufrimos».

«Los trabajadores cada vez están en peores condiciones y soportando altos niveles de presión» María José Olarte Sector financiero de UGT

Recurrir a ansiolíticos

También entre los trabajadores surgen las críticas por la situación laboral actual en las entidades financieras. «El cierre de oficinas en La Rioja, aunque se haya frenado en los últimos años, ha tenido como consecuencia una reducción considerable en las plantillas. Podíamos estar hablando de la eliminación de un 30% de los puestos de trabajo en una década», sostiene María José Olarte, secretaria del sector financiero del sindicato UGT.

Y los trabajadores que han sobrevivido a estos cierres «se encuentran cada vez en peores condiciones y eso se está viendo en la ansiedad que arrastran». Olarte se ha encargado de realizar una encuesta entre «casi un centenar de trabajadores de distintas oficinas en La Rioja y un 70% de las personas consultadas nos han trasladado que están consumiendo ansiolíticos para soportar la presión».

Los trabajadores de banca «se han formado para vender y ofrecer productos financieros, pero no están preparados para vender otros artículos, alarmas por ejemplo. Cada vez hay más exigencias y más presión».