El Ayuntamiento de Oyón rescinde su contrato con Ocio Sport Rioja

El Ayuntamiento de Oyón ha rescindido definitivamente el contrato con Ocio Sport Rioja debido al impago a sus trabajadores. La adjudicación del servicio se debía ... de haber alargado hasta el próximo 30 de abril pero el Consistorio alavés rompió el acuerdo el pasado día 7 para traspasar el servicio de mantenimiento de las piscinas municipales y el resto de instalaciones deportivas a la empresa Agua y Jardín. «La decisión se adopta por incurrir la empresa en impago a los trabajadores durante la ejecución del contrato. Ocio Sport no ha aportado información y documentación sobre la prestación del servicio durante todo el ejercicio 2025», explica en una nota de prensa el equipo de Gobierno de Oyón, que justifica la ruptura del contrato tres semanas antes de la finalización del mismo para garantizar el pago de los salarios a los trabajadores y la prestación del servicio.

«La situación era insostenible. En las últimas fechas los proveedores no suministraban a Ocio Sport ni papel higiénico si no era con pago al contado», asegura el Consistorio alavés, que añade que la subrogación de los trabajadores por la nueva empresa se ha ejecutado sin la colaboración de Ocio Sport. «Justo cuando salió el problema en prensa acabábamos de licitar el nuevo contrato, al que no se presentó Ocio Sport, que no ha facilitado el listado de personal subrogado, así que la nueva empresa ha dado de alta a los trabajadores sabiendo los que había, porque se ha reunido con ellos y estos han aportado sus nóminas», explica a Diario LA RIOJA el alcalde de Oyón, José Manuel Villanueva. La nueva licitación se ofertó sobre una base de 337.590 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro años prorrogable a un máximo de cinco. Oyón fue uno de los ayuntamientos que recibieron requerimientos de embargo de cantidades por parte de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social adeudadas por Ocio Sport..

Según ha expuesto el regidor municipal, un problema similar ha ocurrido en Andosilla (Navarra). En Oyón hay siete trabajadores que acumulaban dos meses y medio sin cobrar y, destaca el alcalde, el servicio no se ha dejado de prestar ningún día. «Hay que romper una lanza en favor de los trabajadores», subraya José Manuel Villanueva. Por otra parte, cabe señalar que la empresa entrante, Agua y Jardín, se debe hacer cargo de la deuda contraída por la anterior adjudicataria del servicio con los empleados. «Nosotros ahí estamos en un segundo plano, pero se han comprometido a hacerse cargo de la deuda, entran con toda su buena voluntad y si tenemos que ayudar, echar una mano, lo haremos», advierte el alcalde de Oyón.

El Ayuntamiento alavés ha rescindido el contrato que mantenía con Ocio Sport, algo que también anunciaron los consistorios de Logroño y Haro pero, de momento, solo hay constancia de que lo ha materializado el segundo. Un caso similar al de Oyón ocurre en Lardero, donde Ocio Sport mantiene prorrogado el contrato de gestión del complejo deportivo Aqualar mientras ya se tramita el traspaso a otra empresa, JIG. El Consistorio logroñés, de hecho, ha cerrado y reubicado a los usuarios del centro municipal La Atalaya debido a la falta de personal ocasionada por las bajas por impagos de Ocio Sport. Esto también ha ocasionado una denuncia ante Inspección de Trabajo.

Ampliar Cartel que contabiliza los días de impagos en Aqualar, días atrás. L.R.

«Irresponsabilidad absoluta»

CCOO ha reaccionado con una nota de prensa en la que considera «inaceptable que Ocio Sport no facilite los listados de subrogación, lo que está impidiendo que los ayuntamientos puedan avanzar en el proceso de contratación». «Esta situación es consecuencia directa de la falta de responsabilidad y transparencia de la empresa, que actualmente está en preconcurso de acreedores, lo que está dejando a la plantilla en una situación de bloqueo e inseguridad», critica el sindicato. «Ocio Sport está actuando con una irresponsabilidad absoluta, ralentizando y limitando los procesos», advierte CC OO, que exige a la empresa que facilite los listados de subrogación para que los ayuntamientos puedan avanzar en las nuevas contrataciones y asuma su responsabilidad, es decir, cumplir con sus obligaciones con sus trabajadores. «La situación actual es insostenible, y las personas trabajadoras no pueden seguir pagando las consecuencias de la falta de responsabilidad y transparencia de Ocio Sport», declara el sindicato.