Las ayudas a los viticultores, en el Teléfono del Lector de hoy La sección se centra este martes en el centro de salud de Oyón y en la calle del Horno y el Casco Antiguo de Logroño, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja Martes, 28 de octubre 2025, 07:14 Comenta Compartir

Alcorque rellenado con cemento

Iniciamos el día en la capital riojana, concretamente en la Gran Vía, junto a la rotonda del Olympia, «que algunos llaman plaza del bidé», refiere nuestro primer comunicante del día. El hombre señala que ha presenciado cómo unos operarios «rellenaban de cemento el hueco de un alcorque donde antes había un roble que se secó y se eliminó a rás de suelo».

Critica las ayudas a los viticultores

Otro ciudadano se queja de que el Gobierno de La Rioja dé subvenciones a los viticultores, «cuando han sido los que más dinero han tenido en la región» y se remite a las estadísticas que, según expone, reflejan que los pueblos donde viven de la uva son los de más renta. Y se pregunta qué pasará en la campaña próxima: «¿Otra vez vendimia en verde y a pagar todos los demás?». «Aquí también hay ciudadanos de primera y de segunda, señor Capellán», cierra su mensaje.

Buen trato en el centro de salud de Oyón

Sofía nos deja ahora un agradecimiento, en este caso para el centro de salud de Oyón. «Tuve una crisis y me ayudaron mucho» y cita «a las dos chicas de la ambulancia que me trasladaron, y al médico y la enfermera, que me trataron con todo el amor y cariño del mundo».

Pide un paso elevado en la Gran Vía

Otro logroñés transmite a través del Teléfono del Lector que «en el paso de peatones que hay en Gran Vía, 16, junto al Casino, se debería poner uno de esos (pasos) elevados, ya que los conductores tratan de acelerar cuando el semáforo está en ambar y esta conducta puede producir algún accidente si no se llega a tiempo y empiezan a pasar los peatones».

Sueldos bajos en Logroño

En referencia a los indicadores que señalan que Logroño es de las ciudades con impuestos más bajos, otra lectora señala que «no sé si son de los más bajos, pero los sueldos sí son de los más reducidos». «Solo faltaría –añade– que con los salarios que hay en la ciudad fuesen los impuestos más caros».

Uvas y peras que se quedan en el campo

Seguimos con otro lector que dice no entender que se haya denunciado a unas personas por sustraer 500 kilos de uva de una viña en Briones. «Si el dueño de la viña dijo que no la iba a recolectar por exceso de producción, qué preferimos, que se pudra en las viñas, me parece una vergüenza». Y añade: «Hay que aprovechar todo lo que se pueda, no solo de uva sino de todo» y cita el caso concreto de las peras, «que se quedan un montón en las fincas para pudrise mientras en los comedores y entidades benéficas hace falta comida».

Sobre la calle del Horno y el Casco Antiguo

La situación de la calle El Horno, en Logroño, da pie a otro riojano a hacer la siguiente reflexión: «Es una muestra más, más grave si cabe, del deterioro del Casco Antiguo como lugar para vivir. El Ayuntamiento debe emplear más mano dura y restringir horarios y ruido para evitar estas cosas».

Perros sueltos en el parque Felipe VI

Y concluimos con otro mensaje de contenido canino. «En el parque Felipe VI la gente no respeta el horario de llevar sueltos a los perros, van campando a sus anchas a cualquier hora», apunta el autor, antes de añadir que «los dueños deberían ser cívicos y respetar las normas que para eso están».

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Basura acumulada en mitad de un agradable paseo

Ampliar

Un vecino de Logroño nos envía esta imagen y explica: «Disfrutando del paseo y naturaleza por el camino Pamplona, en los aledaños del barrio de Yagüe, nos encontramos con este desagradable paisaje que descompuso todo el encanto. Vergüenza es lo que me produjo. ¿Es que no somos capaces de aprender nada? ¿No somos capaces de cuidar lo nuestro, lo de todos?».

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.