Las ayudas a jóvenes al alquiler solo sirven para el 3% de la actual oferta logroñesa

La escalada de los precios de la vivienda sigue atropellando a las administraciones públicas. El Gobierno de España puso en marcha en el año 2022 ... el denominado bono de alquiler joven, una ayuda directa de 250 euros para personas entre 18 y 35 años que gestionan las comunidades autónomas y que se convirtió en una de las medidas estrella del nuevo plan, cuyo objetivo fundamental era facilitar la emancipación de la población juvenil. Su duración era de dos años, con lo que en total la ayuda sumaba 6.000 euros.

El bono alquiler joven destinó a la Comunidad riojana 6,8 millones de euros en las anualidades de 2022 y 2023 con una gran acogida y, de hecho, quedaron incluso unos 400 solicitantes fuera por falta de fondos. Para el periodo 2024/2027, el Ministerio concendió otros 3,4 millones y el Gobierno de La Rioja abrió justo antes de verano un nuevo plazo de solicitud, que ya se cerró el pasado 15 de julio, pero las ayudas, o algunos jóvenes logroñeses más bien, están chocando con una realidad con la que seguramente no se contaba en 2022.

En este sentido, la concesión de los 250 euros mensuales está topada a arrendamientos máximos de viviendas por valor de 600 euros, pero el alquiler se ha disparado en los dos últimos años, no sólo en las grandes ciudades, sino en gran parte de las capitales de provincia, entre ellas Logroño. De hecho, un estudio de Fotocasa, uno de los portales inmobiliarios de la red, asegura que únicamente el 3% de las viviendas de la capital riojana se ofrece por menos de 600 euros, con lo que el 97% de los actuales alquileres serían, a priori, inaccesibles con esta ayuda muy valorada por el colectivos juvenil y muy necesaria para la emancipación.

Más allá de la estadística, un simple vistazo por internet parece dar la razón a Fotocasa:sólo tres alquileres de las decenas que oferta el Idealista en Logroño tiene precios inferiores a 600 euros, cuatro más están exactamente en dicha cifra y el resto por encima. En la propia Fotocasa, sólo hay tres inmuebles que piden menos de 600 euros, lo mismo que en pisos.com y en inmobiliarias más 'tradicionales' como Iregua o Solozábal directamente no ofertan ningún piso en Logroño por debajo de 600 euros.

El bono de alquiler joven también ofrece la ayuda por habitaciones, siempre que sea a un precio inferior a 300 euros y, aunque son ya bastantes las que lo superan, en este caso sí hay más opciones. Demanda del bono, por supuesto, va a seguir habiendo, puesto que las ayudas no son únicamente para nuevos alquileres (siempre que el arrendador tenga menos de 35 años), pero sí que son estos los que menos posibilidades tienen de acceder a una ayuda, cuyo fin, curiosamente, era ayudar a la emancipación.

Más ayudas topadas

Al margen del Bono del Alquiler Joven, el Gobierno de La Rioja tiene en marcha otra ayuda, en este caso dentro del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. En este caso, permite obtener una ayuda de hasta un 60% de la renta (con un máximo de 360 euros) para sufragar los gastos del arrendamiento.

Lo mejor de esta ayuda es que es compatible con el Bono del Alquiler Joven, de forma que, en casos, algunos beneficiarios han podido acumular ambas, aunque con una limitación: entre las dos no podrán sumar más del 70% de lo que cuesta el arrendamiento.

Las ayudas, que las gestiona también la Comunidad Autónoma con los fondos del Ministerio a través del Plan de Vivienda 2022/2025, tuvieron también un notable éxito, con 1.645 jóvenes riojanos beneficiarios el año pasado. El problema en la actualidad es el mismo que el del Bono del Alquiler Joven: únicamente es compatible con pisos de hasta 600 euros de renta y habitaciones de 300 euros.