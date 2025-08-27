Aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Ibérica y la ribera riojanas La Aemet activa la alerta desde el mediodía hasta la medianoche

La Rioja Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:57 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles el aviso amarillo por lluvias y tormentas entre las 12.00 y las 00.00 horas tanto en la Ibérica como en la ribera riojana. El riesgo de chubascos, en ambas zonas, oscila entre el 40 y 70% con precipitaciones acumuladas de 15 mm en una hora. Las tormentas se esperan en la parte oriental y pueden ir acompañadas localmente de rachas muy fuertes y granizo.

En cuanto a las temperaturas, las máximas irán en descenso. Por localidades, oscilarán entre 18 y 31 grados en Calahorra; 17 y 29 en Haro; y entre 17 y 30 en Logroño.