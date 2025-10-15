LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los autónomos de la FER rechazan «de plano» una nueva subida de las cuotas en 2026

La Rioja

logroño.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:48

La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de llevar a cabo en 2026 una nueva subida de las cuotas que pagan los autónomos ha sido rechazada de plano por el colectivo de estos profesionales integrado en la Federación de Empresas de La Rioja (FER), que está formado por miles de pequeños empresarios.

Los autónomos han reclamado su retirada, porque supone incrementos que pueden suponer hasta un 35% sobre la cantidad actual y «que castigan de forma excesiva e innecesaria a su actividad». «Si sale adelante la medida que ha anunciado el Gobierno central, se producirá un nuevo mazazo para los autónomos, añadiendo a las excesivas cargas que ya afronta en su actividad diaria una contribución desmedida y desproporcionada», señalan.

