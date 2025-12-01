El auge de la ciberdelincuencia empaña el buen balance de criminalidad en La Rioja De enero a septiembre el número de delitos cometidos a través de la red aumentaron un 27,7%, impulsados por las estafas informáticas

Carmen Nevot Logroño Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:58

En agosto pasado efectivos del equipo@ de la Guardia Civil en La Rioja alertaban del notable incremento de denuncias basadas en la modalidad denominada 'phishing' a través de SMS y llamadas telefónicas fraudulentas. Las estafas afectaban a varias personas de diferentes localidades riojanas que sufrieron pérdidas económicas de en torno a 72.500 euros. Cuatro meses antes, la Policía Nacional de La Rioja esclarecía 33 estafas en las que el delincuente utilizaba los datos de las tarjetas de crédito de un conocido hipermercado para comprar 'on line' dispositivos móviles de alta gama sin consentimiento de los titulares. Estos dos casos son sólo un ejemplo de los cada vez más habituales delitos que se cometen a través de la red a los que el Ministerio del Interior ha puesto este lunes cifras. De acuerdo con las estadísticas de enero a septiembre de este año hechas públicas por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, la ciberdelincuencia no sólo continúa al alza sino que empaña el balance de delitos que se cometen en esta comunidad.

Entre enero y septiembre pasados, según la nota remitida por la Delegación del Gobierno en La Rioja, la tasa de criminalidad se situó en este territorio en 36,8 infracciones penales por cada mil habitantes –la misma con la que cerró 2024– y se sitúa no sólo por debajo de la media del país, sino que además se mantiene como la cuarta más segura del conjunto nacional.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvieron conocimiento en los nueve primeros meses de este año de 9.019 infracciones penales, un 0,1% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 9.025. Por capítulos, mientras la criminalidad convencional cayó un 6,4%, la ciberdelincuencia volvió a repuntar con fuerza (un 27,7%), al pasar de las 1.710 infracciones penales de enero a septiembre de 2024 a las 2.175 de este 2025. Al igual que ocurrió en el primer y segundo trimestre de este año, en el tercer trimestre el incremento de la ciberdelincuenciaha repercutido directamente en los datos de la tasa de criminalidad en la comunidad autónoma.

En el apartado de los delitos que se cometen a través de internet, el grueso de las 2.175 infracciones penales registradas por la Policía Nacional y la Guardia Civil se engloban bajo el epígrafe de estafas informática –1.802 frente e las 1.367 de 2024–. Los 373 restantes son otros ciberdelitos y experimentaron un repunte del 8,7%.

En cuanto a la criminalidad convencional, destaca el descenso de un 6,8% de los delitos contra la libertad sexual, y dentro d este capítulo es especialmente notable la caída de agresiones sexuales con penetración (-25%). También caen los robos con fuerza en domicilios (-14,7) y los hurtos (-11,2%).

En relación a las sustracciones en explotaciones agrícolas o ganaderas, se registró un descenso sustancial en los primeros nueve meses del año en La Rioja: 118 de enero a septiembre de 2024 y 81 en este mismo periodo de este año.

Por otro lado, el porcentaje de infracciones penales esclarecidas en este periodo fue del 43,8% frente al 42,1% al concluir 2024. Además, la tasa de detenidos e investigados por cada 1.000 infracciones penales fue de 301, lo que supone 10 puntos más que en 2024.

Logroño y Calahorra

El balance de criminalidad ofrece datos desglosados de las infracciones penales registradas en localidades con población superior a 20.000 habitantes. En la capital riojana, la tasa se eleva hasta el 38,7, cifra superior a la registrada al concluir 2024 (37). A lo largo de los nueve primeros meses, en Logroño se registró un descenso del 2,2% de la criminalidad convencional con respecto al mismo periodo de 2024 (3.300 delitos en 2024 y 3.227 en 2025).

Frente a esta leve variación negativa, la cibercriminalidad aumentó considerablemente al concluir el tercer trimestre, un 38,9%, al pasar de las 845 infracciones penales cometidas en 2024 a las 1.174 en 2025.

En Calahorra, la tasa de criminalidad volvió a caer un trimestre más, lo que implica una evolución positiva en esta localidad de La Rioja Baja. Al cierre de 2024, se situaba en el 54,8, pasando a 50,9 en marzo de 2025, 48,9 al finalizar junio y ahora, al concluir septiembre, el 48,3.

En este municipio, la criminalidad convencional bajó un 18,4% (966 al cierre de septiembre de 2024 frente a las 778 en 2025). Por el contrario, la cibercriminalidad aumentó un 10,9%, 137 delitos en 2024 frente a 152 este año.