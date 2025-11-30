La Audiencia retoma el juicio a la exalcaldesa de Clavijo por el caso del fraude en el viñedo La fiscalía pide ocho años de cárcel para la exregidora por falsificar la titularidad de tierras en favor de dos hermanos para los que se también se solicitan penas de 8 y 3 años de prisión

La Rioja / Efe Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:26

La Audiencia Provincial de Logroño prevé celebrar esta semana el juicio en el que el fiscal pide ocho años de prisión para la exalcaldesa de Clavijo Encarnación Albelda como presunta autora de dos delitos de falsedad documental en el procedimiento de concesión de derechos de nuevas plantaciones a través del reparto de superficie vitícola en 2016. El juicio debía haberse celebrado el pasado mes de marzo, pero quedó aplazado al no poder comparecer de uno de los principales testigos. Ahora ha sido fijado para los días 3 y 4 de diciembre.

Además de la exalcaldesa del Partido Popular, están acusados , y los hermanos Sáenz López. Para uno de ellos, el Ministerio Público pide ocho años de prisión como presunto autor de dos delitos de falsedad documental y uno de estafa, junto con una multa de 9.900 euros, mientras que para el otro solicita tres años de cárcel por dos delitos de falsedad documental.

El fiscal considera que uno de los acusados, con la ayuda de su hermano y la connivencia de la primera edil de Clavijo, en 2016 modificaron documentos o crearon otros cuyo contenido no respondía a la realidad para aparentar una disponibilidad de superficie agraria que no se correspondía al primero, añade. La finalidad era obtener la mayor cantidad de superficie vitícola posible en el proceso de reparto.

En su escrito, el Ministerio Público señala que, en el año 2008, se constituyó una empresa dedicada a la explotación de fincas rústicas y urbanas, con sede en Logroño y de la que figuraba como apoderado el acusado para el que el fiscal pide tres años de prisión. En junio de 2014, el Ayuntamiento de Clavijo arrendó a esta empresa el uso de fincas rústicas patrimoniales por cinco años y con una renta de 150 euros al año.

El fiscal asegura que los dos hermanos acusados alteraron ese contrato, que, en su origen, señalaba que el negocio jurídico de arrendamiento se limitaba a un determinado recinto de una parcela, con una superficie de 22.006 metros cuadrados (2,2 hectáreas). Con la modificación, se aparentaba obtener la posesión de la totalidad de la superficie de esa parcela, con una extensión de 1,7 millones metros cuadrados (174,2 hectáreas).

La administración otorgó al acusado al que el fiscal le considera presunto autor de dos delitos de falsedad documental y uno de estafa las autorizaciones para la plantación de viñedo por una superficie de 20,5 hectáreas en 2016. Varias actuaciones permitieron conferir a este acusado la apariencia de disponibilidad de superficie de la que en realidad carecía.

Entre esas actuaciones, cita un contrato de 2014 modificado; el informe de la que era alcaldesa de Clavijo en 2016, que acreditaba que se habían arrendado varios recintos de esa parcela; y la modificación del anexo del contrato de 2015, por el que la empresa arrendaba al acusado la parcela.

Estas «maquinaciones», según escribe textualmente el escrito de acusación, permitieron al procesado obtener, «en perjuicio de otros agricultores de mejor derecho», autorización para plantar una superficie vitícola por 20,5 hectáreas, que no le correspondían por no cumplir los criterios de admisibilidad y de prioridad.

La superficie concedida, que permite plantar viñedo, tiene un valor aproximado de entre 360.000 y 540.000 euros.

También señala que el contrato de 2015, en el que se elevaba la superficie arrendada de 22.006 a 1,7 millones de metros cuadrados, fue confeccionado en 2017 para presentarlo ante la Comunidad Autónoma de La Rioja en el expediente de revisión de oficio.

Además de las penas de cárcel, el fiscal solicita multas de 6.000 euros a la exalcaldesa de Clavijo, 9.900 euros para otro acusado al que pide ocho años de prisión en total y 5.400 euros para el tercero.