Aspace-Rioja pide una «estrategia estatal» para las personas con grandes necesidades de apoyo El 80% de las personas con parálisis cerebral necesitan ayuda las 24 horas todos los días del año, según la asociación

María Aguirre Logroño Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:35 Comenta Compartir

Como cada 8 de octubre, hoy se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y Aspace-Rioja ha salido a la calle, con su campaña 'Ya toca', para dar a conocer la necesidad de poner en marcha una «estrategia estatal» para aquellas personas con grandes necesidades de apoyo. Una atención que va «desde la primaria hasta el envejecimiento, porque es fundamental tratarlo desde niños», ha explicado Manoli Muro, presidenta de CERMI-La Rioja.

Según datos de esta asociación, el 80% de las personas con parálisis cerebral necesita apoyos continuos durante las 24 horas del día los 365 días del año. Por esa misma razón, reclaman una red de apoyos que incluyan el incremento de plazas en centros de día para garantizar una atención personalizada, mayores apoyos sanitarios, recursos residenciales, viviendas con apoyo y asistencia personal. Un punto que han dejado claro en la lectura de su manifiesto: «Cada persona con parálisis cerebral tiene unas necesidades diferentes y la personalización de apoyos no es un extra, sino un derecho básico».

Esta ayuda, han expresado, «recae sobre los padres, y muchas familias no tienen los apoyos que necesitan sus hijos». Muro ha agregado que «todos los territorios no están igual», porque existe desigualdad territorial, falta de recursos y fragmentación de servicios, y eso afecta directamente a las personas que se encuentran en esta situación. Por esa razón, con la estrategia estatal quieren conseguir apoyos personalizados, accesibilidad, servicios adecuados y asistencia personal. «No contamos con un asistente personal, y esta figura es un apoyo necesario porque gracias a ella podemos vivir de manera independiente», han apostillado en el escrito.

Algo que Isabel Trinchete experimenta en su día a día. «El asistente personal ayuda a la gente que más apoyo necesita, porque todavía hay muchas barreras que superar», ha contado. Cuando se le pregunta por cuáles son esas barreras, ella ha señalado que «hay a quienes todavía les cuesta hablar, comunicarse con otras personas, o también manejar cosas, como las sillas».

Por su parte, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, que también ha asistido al acto -junto con la delegada del Gobierno de La Rioja, Beatriz Arraiz, la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, la consejera de Salud, María Martín, y la concejala de Servicios Sociales, Patricia Sainz- ha expresado que «esto nos une en un clamor social para aportar desde La Rioja nuestro granito de arena para conseguir los dos objetivos, sensibilizar al conjunto de la sociedad por nuestra realidad, y que a nivel estatal tengamos esa estrategia».

La mañana ha culminado con la mención de los tres vértices principales del manifiesto de esta asociación riojana: derechos fundamentales y dignidad de las personas, necesidad urgente y de justicia social. Todos ellos con un mismo fin: conseguir un país en el que todas las personas con o sin grandes necesidades de apoyo puedan vivir con dignidad.

Estrategia estatal

Desde Aspace-Rioja piden una estrategia que reúna estas siete características: reconozca esta realidad y defina un marco común de actuación; garantice los servicios que necesitan las personas con grandes necesidades de apoyo a lo largo de nuestra vida; asegure una financiación pública estable para los servicios necesarios; impulse la atención temprana especializada y prolongada; acompañe a las familias de forma constante y durante toda la vida; garantice el trabajo de las entidades Aspace asegurando la atención a las grandes necesidades de apoyo en cualquiera de sus centros; y que apueste por la vida independiente y la figura del asistente personal.