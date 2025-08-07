Arsys confirma que la web del 'software' de la Complutense pertenecía a Begoña Gómez La empresa riojana, a petición del juez, ha explicado que nada tiene que ver en la creación de la cátedra por la que se investiga a la mujer de Pedro Sánchez

E. P. Jueves, 7 de agosto 2025, 11:21

La empresa riojana Arsys Internet ha ratificado al juez Juan Carlos Peinado que el dominio de la página web del 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por el que se investiga a Begoña Gómez por presunta apropiación indebida pertenecía a la propia esposa del presidente del Gobierno.

«Según hemos podido comprobar, actualmente, tanto el registro del dominio 'transformatsc.org' como el servicio de correo asociado a este dominio se encuentran ya dados de baja en la ficha de cliente Begoña Gómez», señala en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

Arsys responde así a un requerimiento del juez instructor, que le había solicitado que aportara los documentos relativos al registro de la plataforma, «en relación con la cátedra» que dirigió Gómez en la UCM.

La compañía proveedora de servicios digitales indica que ignora «a qué plataforma hace referencia» el juzgado y los detalles del uso concreto o el contenido que sus clientes hacen con los servicios que contratan.

Y recalca que no ha participado «de modo alguno» en la creación de esa cátedra y pide al juez, «desconociendo qué plataforma se ha utilizado para dar cobertura a la misma», que le facilite algún dato adicional para poder identificar el servicio concreto que la compañía haya podido prestar al respecto.

No obstante, la empresa aporta al juez la documentación contractual de la que dispone y explica que el dominio en cuestión fue dado de alta en septiembre de 2022 junto con un servicio de correo profesional.

Un servicio -añade- que «ofrece la posibilidad únicamente de dar de alta cuentas de correo electrónico, asociadas al nombre de dominio correspondiente, pero que no incluye alojamiento web».

Arsys detalla que, como ya indicó en requerimientos anteriores del juez, ese servicio fue contratado al inicio por «la cliente Blanca de Juan», una de las coordinadoras de la cátedra, y que la gestión fue transferida a Gómez.

Igualmente, agrega que donde se encontraba gestionado ese dominio «se han dado de alta, y en fecha posterior a la respuesta inicial de fecha 8 de noviembre de 2024, nuevos servicios de registro de dominio y alojamiento web», pero desconoce «si tienen que ver o no con la cátedra mencionada».

Sin autorización

Cabe recordar que la esposa del presidente del Gobierno envió un correo electrónico en septiembre de 2024 a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) advirtiendo de que no renovaría el dominio web 'transformatsc.es' debido «a la situación administrativa y judicial en que se encuentra la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva».

En ese correo, al que ha tuvo acceso Europa Press, Gómez ponía en conocimiento del vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM, José María Coello de Portugal, que el registro de la web que soporta la plataforma de medición y gestión de impacto social y medioambiental «que está en desarrollo» expiraba el 21 de septiembre de 2024.

Y señalaba que el dominio fue realizado por ella misma en su día «siguiendo las indicaciones de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)» de la UCM.

Además, en la factura emitida por la empresa Arsys Internet relativa a la renovación de ese portal web, a la que también tuvo acceso esta agencia de noticias, se detallaba que debía renovarse ese dominio para el periodo septiembre de 2024 a septiembre de 2025 por un precio de 30,25 euros, IVA incluido.

Ese correo tuvo respuesta días después, cuando Coello de Portugal contestó a Gómez que ese dominio «ni está a nombre de la UCM ni está autorizado por la UCM», por lo que no actuarían «en ningún sentido respecto a la renovación del mismo».

Además, matizaba que «no es correcto afirmar que aquel -registro de dominio- se hizo en su día siguiendo las indicaciones de la OTRI» puesto que se limitaron a informarle de cómo registrar un dominio.

Subrayaba que le advirtieron de que «cualquier acción vinculada a la mencionada OTRI tenía como presupuesto la cumplimentación de un formulario (...) que nunca fue remitido a dicha unidad».

Sospechas

Esos documentos chocan con lo expuesto por las acusaciones populares, que avisaron por medio de un escrito al juez Peinado de que habían tenido conocimiento del borrado de la web entre el 26 y 30 de septiembre de 2024.

Según explicaban en el escrito, consideraban «cuanto menos sospechoso» que, tras ser remitida la querella de Hazte Oír sobre el 'software' al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid desde la Audiencia Provincial de Madrid, a los dos días -el 26 de septiembre- la web «haya sido actualizada por última vez y a fecha 30 de septiembre (...) haya sido desactivada».

El juez investiga en esta causa a la esposa de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.