Árboles torcidos y una propuesta para habilitar aseos autolimpiables, en el Teléfono del Lector La sección se centra este martes en las fiestas de San Mateo y en la «poca visibilidad» de la rotonda de Las Gaunas de Logroño, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

Unas fiestas que no acaban

Hoy se abre la sección con la llamada de una vecina de la plaza Primero de Mayo que se queja de los ruidos en esa zona de Logroño. «Las fiestas de San Mateo con la quema de la cuba acabaron el 26 de septiembre, pero durante el fin de semana hemos soportado tanto por la tarde como por la noche el tostón de la música, a unos volúmenes que sobrepasan y mucho el máximo de decibelios permitidos». Ante esta situación, propone que «se vayan con su música a La Grajera, así estamos contentos todos». Otra habitante del barrio añade que «dejaron la zona como un estercolero, con botellas y latas por todas partes, incluso en los columpios de los niños». Según sus palabras, «había meadas y vómitos, y da mucho asco pasar por ahí». Su conclusión es que «se puede hacer fiesta y música y ser limpios y civilizados; no está reñida una cosa con la otra».

Un árbol muy torcido en la Gran Vía

El siguiente comunicante advierte de que «hay un árbol muy torcido en el número 31 de la Gran Vía de Logroño que se puede caer algún día». Reclama a quien corresponda que «lo examine y tome las soluciones o medidas necesarias».

Aseos autolimpiables para evitar multas

Las multas que se imponen por orinar en la vía pública han llevado a una vecina de la capital riojana a plantear la siguiente propuesta: «Existe un sistema automático y una gama de aseos autolimpiables para exteriores que el Ayuntamiento podría instalar en puntos concretos y en aquellos que tengan mucha afluencia». «Los he visto en varias ciudades –explica en su mensaje– tanto de costa como de interior». Desde su perspectiva, «son muy útiles y evitarían muchos problemas».

«Deberían cambiar las vallas, no se ve bien»

También desde la capital, una vecina se queja de la «poca visibilidad» de la rotonda de Las Gaunas. «Las vallas que hay alrededor hacen que por el día no se vea bien, pero es que por la noche es mucho peor», cuenta. «Deberían cambiarlas, porque no se ve bien cuando llegan los coches desde la propia rotonda, solo cuando ya los tienes casi encima», finaliza.

Debate sobre los espacios públicos

Las quejas vertidas en esta sección sobre el uso particular que los alumnos de un colegio próximo hacen del parque de La Guindalera llevan a una lectora a proponer la apertura de un debate «sereno y propositivo» sobre el uso de los espacios públicos. «¿Tengo yo derecho a montar allí con mis amigas una fiesta todas las tardes con música y mesas y a colgarme de los árboles?», se pregunta para cuestionar también «por qué los estudiantes de ese centro pueden usar el césped como un patio particular y los de otros colegios públicos tienen que conformarse con cemento y arena por estar situados en otra parte de la ciudad».

«Más respeto» por los carriles-bici

Un veterano ciclista que se desplaza a dos ruedas por Logroño exige «más respeto» para los usuarios de los carriles-bici. «Está bien que la red se vaya ampliando para evitar tanto humo», prologa. «Ahora, lo importante es que los peatones sepan que no pueden desplazarse por esas vías, sino que tienen su propio espacio para caminar». Lo dice «para evitar que haya accidentes», al tiempo que demanda «una señalización diferenciadora clara e, incluso, sanciones para los viandantes que se metan por ahí en vez de por la acera o el espacio que les corresponda».

... y La Guindilla Un seto, sin cortar, «que impide que te vean los coches»

Un lector escribe preocupado por la seguridad vial en un punto de Logroño. El problema es este «paso de cebra en la calle Sequoias con avenida del Moncalvillo». «Algún día tendremos un susto», avisa, porque «el seto que se ve en la imagen lleva meses sin cortar y quita mucha visibilidad». «Por ahí paso casi todos los días con un cuidado...no te ven los coches», indica.

