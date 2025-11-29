LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Varias pacientes afectadas por trastornos alimentarios en un hospital valenciano. R. C.
Día Internacional lucha contra los TCA

Anorexia y bulimia: Los TCA llegan a la preadolescencia

Los expertos alertan del aumento de casos de trastornos de la conducta alimentaria en menores de 12 años y de la influencia de las redes sociales

Juan Marín del Río

Logroño

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

Con motivo del Día Internacional de la Lucha Contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), profesionales de la salud mental alertan de un fenómeno ... que crece en silencio y afecta cada vez a menores más jóvenes. Daniel Esteban, psicólogo especializado en estos TCA —anorexia, bulimia y trastorno por atracón—, atiende a diario a familias preocupadas, adolescentes y niños que empiezan a mostrar señales alarmantes. Resume la situación con preocupación. «Estamos viendo un adelanto claro en la aparición de los TCA, es una barbaridad. Cada vez llegan pacientes más jóvenes, incluso menores de 12 años, con diagnósticos de manual, una realidad que rompe con la idea de que estos trastornos no aparecían antes de los 13 o 14 años».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

