«Animalitos» en la calle Vara de Rey y baldosas en mal estado: en el Teléfono del Lector de hoy La sección se centra hoy en los pueblos «olvidados» y en la natación riojana, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

Los pueblos «olvidados»

Comenzamos hoy la sección con el lamento de un hombre que se queja de que estén igual un verano más. Se refiere a que los pueblos «tan pequeños» están olvidados. Cuenta que San Andrés de Cameros sufre año tras año el problema de la cobertura telefónica, sobre todo los meses de julio y agosto. Los vecinos, dice, se quedan «sin poder realizar llamadas ni recibirlas». Es un pueblo de personas mayores «que necesitan saber de sus familias o que están pendientes de llamadas de salud y que se quedan totalmente incomunicadas y desprotegidas», contextualiza. «Sus hijos, como es mi caso, estamos preocupados porque esto no se arregla y se vuelve a repetir una y otra vez». Por ello pide a quien corresponda «autoridades o compañía telefónica» que den una solución «eficaz y duradera».

Mal estado de las baldosas

Y de San Andrés a Logroño. Desde la capital contacta una mujer alerta del mal estado de las baldosas en la plaza de Hagunia. Relata que el otro día caminaba por la zona «con tan mala suerte» que se tropezó y cayó porque un grupo de baldosas se empezó a mover cuando pasaba. «Y con un añadido a este suceso», apunta. «He sido operada del pie este año y caerme supone que se muevan los tornillos del pie por esta causa. Y aún más grave, que me tengan que volver a intervenir». Por suerte, añade, esta vez el golpe «sólo rozó un poco un dedo, pero no se qué puede ocurrir en sucesivas ocasiones». A partir de ahora evitará circular por la zona porque «me parece lamentable que por unas baldosas mal colocadas me pueda ocurrir lo misma otra vez... Y que tenga que estar mirando constantemente como está el estado de las baldosas por si vuelve a pasar...», lamenta.

Felicitaciones para la natación riojana

Y de las quejas a la felicitación de una mujer que da la enhorabuena a la natación riojana que este verano ha conseguido 30 medallas en los Campeonatos de España de las distintas categorías. «Es un deporte muy sacrificado –apunta– que no tiene mucha repercusión mediática y muchas veces no se valora ni los resultados ni el esfuerzo que conlleva». Asegura que nunca antes se habían conseguido unos resultados tan buenos ni tantas medallas riojanas en todos los campeonatos y categorías, de ahí que la comunicante quiere que estas líneas sirvan como reconocimiento a su esfuerzo.

«Animalitos» en la calle Vara de Rey

Una vecina de Logroño telefonea para evidenciar un problema recurrente y sobre el que se ha escrito en varias ocasiones en este diario. La mujer cuenta que el otro día vio una rata «campando a sus anchas» en Vara de Rey. El roedor cruzaba tranquilamente la calle a la altura del pasaje de la calle Galicia. Desconoce de dónde salen estos «animalitos» con los que se ha topado en otras ocasiones. «No sé si vienen de la calle Galicia, de una obra que está sin tapar y sin nada de nada, o si vienen de las alcantarillas, pero en una vía como es Vara de Rey, una calle de primera, que esté en las condiciones que está me parece infumable», comenta. Por último reclama que se investigue la procedencia de la ratas y se tomen medidas.

... y La Guindilla Una acera «en la que no cabe una persona» en Alberite

La fotodenuncia de hoy llega desde Alberite. Se queja el lector que envía las imágenes de que en la calle Pío Sicilia, en la LR-344, las aceras tienen solo «50 centímetros», por lo que «no cabe ni una persona y es necesario bajar a la calzada». A su juicio, «se podrían ensanchar si el Ayuntamiento quisiera. Alguna quitando muros y otras adentrándose un poco», propone.

