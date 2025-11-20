Andrea Ruiz, nueva directora del centro de Fundación Ibercaja en La Rioja

La Rioja Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:33 Comenta Compartir

Fundación Ibercaja ha nombrado a Andrea Ruiz directora de su centro en La Rioja, que este año celebra su 25 aniversario. Licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza ha realizado máster en Museos, Educación y Comunicación y en Gestión del Patrimonio Cultural. En el plano laboral, ha trabajado en la Fundación ONCE, posteriormente fue asistente de Dirección en el Museo Würth, así como responsable de comunicación y marketing en Bodegas San Cebrián y en Bodegas Marco Real, donde desarrolló el plan de comunicación. Según añade la Fundación en una nota de prensa, también ha sido responsable del Centro de la Cultura de La Rioja a través de MagmaCultura.

Ruiz asume con ilusión este reto profesional. «Fundación Ibercaja es un pilar fundamental en nuestra comunidad, promoviendo la cultura, la educación y el bienestar social. Estoy comprometida a fortalecer este legado, asegurando que cada proyecto no solo celebre nuestra rica herencia, sino que también inspire innovación y creatividad. Mi enfoque estará en la inclusión y el acceso universal a la cultura, creando espacios donde todas las voces sean escuchadas», ha afirmado.

El Centro de Fundación Ibercaja cumple 25 años y por ello ha celebrado una serie de actividades que tendrán como broche de oro un concierto en el Riojafórum, a cargo de Délica Chamber Orchestra, este viernes 21 de noviembre, a las 20.00 horas. A lo largo de este año, Fundación Ibercaja ha impulsado un completo programa de actividades y eventos, con una presencia de la música, el arte, la literatura o la gastronomía, junto con colaboraciones en el ámbito de la acción social y actividades enfocadas a los jóvenes y el público infantil.

Temas

Ibercaja