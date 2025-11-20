LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Andrea Ruiz. F. I.

Andrea Ruiz, nueva directora del centro de Fundación Ibercaja en La Rioja

Licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza estña vinculada profesionalmente al desarrollo cultural y social de la comunidad

La Rioja

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:33

Comenta

Fundación Ibercaja ha nombrado a Andrea Ruiz directora de su centro en La Rioja, que este año celebra su 25 aniversario. Licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza ha realizado máster en Museos, Educación y Comunicación y en Gestión del Patrimonio Cultural. En el plano laboral, ha trabajado en la Fundación ONCE, posteriormente fue asistente de Dirección en el Museo Würth, así como responsable de comunicación y marketing en Bodegas San Cebrián y en Bodegas Marco Real, donde desarrolló el plan de comunicación. Según añade la Fundación en una nota de prensa, también ha sido responsable del Centro de la Cultura de La Rioja a través de MagmaCultura.

Ruiz asume con ilusión este reto profesional. «Fundación Ibercaja es un pilar fundamental en nuestra comunidad, promoviendo la cultura, la educación y el bienestar social. Estoy comprometida a fortalecer este legado, asegurando que cada proyecto no solo celebre nuestra rica herencia, sino que también inspire innovación y creatividad. Mi enfoque estará en la inclusión y el acceso universal a la cultura, creando espacios donde todas las voces sean escuchadas», ha afirmado.

El Centro de Fundación Ibercaja cumple 25 años y por ello ha celebrado una serie de actividades que tendrán como broche de oro un concierto en el Riojafórum, a cargo de Délica Chamber Orchestra, este viernes 21 de noviembre, a las 20.00 horas. A lo largo de este año, Fundación Ibercaja ha impulsado un completo programa de actividades y eventos, con una presencia de la música, el arte, la literatura o la gastronomía, junto con colaboraciones en el ámbito de la acción social y actividades enfocadas a los jóvenes y el público infantil.

