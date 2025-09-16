Se amplían las ayudas para la mejora y modernización de las explotaciones agrarias riojanas La partida para esas subvenciones pasa de los 4,6 millones de euros previstos inicialmente a 6,2 con el fin de «atender todas las solicitudes que cumplían con los requisitos»

Además de la declaración de emergencia migratoria, el Consejo de Gobierno de este martes aprobó otros asuntos, entre los que destacó la ampliación de las ayudas dirigidas a la mejora y modernización de las explotaciones agrarias de la región.

En concreto, se pasa de los 4,6 millones de euros previstos inicialmente a 6,2 con el objetivo, tal y como señaló Alfonso Domínguez, de «atender todas las solicitudes presentadas que cumplían con los requisitos». Así, el portavoz del Gobierno autonómico especificó que se presentaron a la convocatoria 294 solicitudes de ayuda, de las que 223 se consideraron «admisibles». Con la partida inicial prevista para este fin se hubieran quedado fuera una decena de estos proyectos procedentes de 83 municipios de La Rioja.

Las subvenciones irán destinadas a financiar desde la construcción de cobertizos, almacenes o alojamientos para temporeros hasta la implantación de vallados, plantaciones permanentes o instalaciones de riego, pasando por proyectos de adaptación de naves de producción de champiñón, la adquisición de tractores y la compra de toda clase de maquinaria agrícola.

Para Domínguez, estas ayudas favorecen el relevo generacional en el campo riojano y la lucha contra el despoblamiento rural, además de «servir de impulso» a sectores estratégicos como el del champiñón o la seta, «que podrán modernizarse y adaptarse a las nuevas realidades normativas y de mercado».

Otros acuerdos Póliza de seguros

Además, se aprobó inversión de 720.000 euros en la contratación centralizada durante los dos próximos años de una póliza de seguros para sus bienes inmuebles, valorados en más de 649 millones de euros. El presupuesto se incrementa el 20% respecto a la póliza en vigor debido a la incorporación de nuevos inmuebles, entre ellos el Hospital de Calahorra, y a la revalorización de activos ya existentes.

Simplificación Administrativa

El Consejo de Gobierno aprobó también el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa de La Rioja que «potenciará la captación de inversiones, reducirá la burocracia y modernizará la gestión pública para impulsar la competitividad económica y la creación de empleo, y convertir a La Rioja en una de comunidades más ágiles y con mayor calidad normativa de España». El texto normativo facilitará igualmente la instalación de empresas de otras comunidades autónomas en La Rioja al no exigírseles permisos o licencias que ya tengan en sus lugares de origen.