Ampliado el plazo de presentación de enmiendas parciales a la Ley de Presupuestos

El 13 de noviembre tuvo lugar el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, Vox y Podemos-IU tanto a la Ley de Presupuestos como a la de Medidas Fiscales

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

La Mesa del Parlamento ha decidido ampliar el plazo de presentación de enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos de La Rioja hasta el 1 de diciembre a las 12.00 horas. Según informa la Cámara riojana, la decisión se ha tomado una vez oído el parecer de la Junta de Portavoces.

El 13 de noviembre tuvo lugar el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, Vox y Podemos-IU tanto a la Ley de Presupuestos como a la de Medidas Fiscales, que fueron rechazadas por el PP. Así se pasaba al momento de presentación de enmiendas parciales hasta el debate en pleno.

