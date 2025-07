El biotecnólogo Álex Pascual (2000) es experto en biofabricación e ingeniería de tejidos y ha sido seleccionado entre más de mil candidatos por la Fundación ... La Caixa, junto a un centenar de jóvenes promesas de la investigación española, para realizar su doctorado en el extranjero. Desde octubre, este logroñés se especializa en medicina regenerativa en la prestigiosa Oxford University.

– ¿Cuál ha sido su trayectoria académica hasta llegar a realizar un doctorado en una universidad tan importante?

– Estudié el grado en Biotecnología en la Universidad Pública de Navarra y, posteriormente, hice dos másteres de forma simultánea en Groningen (Holanda): uno en liderazgo y otro en medicina innovadora, formación que acabé en Cambridge, donde encontré un grupo que desarrollaba un parche cardiaco para regenerar corazones después de los infartos. Me enamoré de él, me fascinó un montón.

– ¿Cómo es un día como investigador doctoral en Oxford?

– Oxford es una ciudad magnífica y se parece mucho a Logroño: es pequeña, tiene muchas zonas verdes y un gran ambiente universitario. Normalmente madrugo mucho, trabajo en mis proyectos personales como mi canal de YouTube, me reúno con mi grupo de trabajo en el laboratorio y después hago deporte para refrescar la mente y seguir trabajando. Además, Oxford es muy social porque está lleno de gente joven y tengo grandes grupos de amigos que son personas muy interesantes desde el punto de vista profesional y muy buena desde el humano. Entonces, intento equilibrar deporte, proyectos, laboratorio y lo social.

– Con esa inquietud por la salud, ¿por qué no estudió medicina?

– Ambas carreras –Biotecnología y Medicina– se encuentran en la misma cadena de sanidad. El médico es el que examina y analiza en qué estado está el paciente y qué medicación o tratamiento debe recibir. El biotecnólogo es el que desarrolla esa terapia y a mí me interesa más poder hacer cosas que no se han hecho hasta la fecha. Aunque también me encanta Medicina y algunas veces pienso incluso en estudiarla porque me apasiona ese campo, pero creo que mi alma es más de biotecnólogo.

– ¿Por qué eligió YouTube para divulgar su conocimiento?

– Siempre me ha gustado YouTube y he consumido mucho este tipo de medios porque creo que puedes conectar mucho con el creador de contenido, conocerle mejor y aprender de otras personas que están en cualquier parte del mundo. Yo empecé a subir vídeos cuando me fui a vivir a Holanda para compartir mis experiencias y lo que iba aprendiendo, pero he ido evolucionando a una plataforma en la que busco inspirar a esa nueva generación de jóvenes ambiciosos científicos. En estos momentos el contenido está transicionando hacia lo empresarial, un campo en el que me estoy especializando mucho.

– ¿Cómo definiría su perfil profesional tras varios años de formación?

– Soy un emprendedor con alma de científico; creo que más emprendedor que científico, y eso que estoy estudiando el doctorado. Sigo por la parte de la ciencia porque tengo muchísimas inquietudes, pero la del emprendimiento me puede permitir potenciar soluciones para curar enfermedades consideradas incurables. Entonces, creo que soy una mezcla de ambas.

– Habla de curar lo incurable, ¿cómo pretende conseguir semejante hito?

– Gracias a la medicina regenerativa, que creo que es el futuro. No solo vamos a desarrollar tratamientos para patologías que hasta la fecha no tienen cura, sino que también vamos a vivir muchos más años, hay quien dice que hasta 150 años; vamos a nutrirnos mejor y a ser mucho más sanos. Esta medicina permite rejuvenecer órganos que están dañados o imprimir en tres dimensiones los del propio paciente con sus células para volver a introducirlos en su cuerpo. La medicina tiene que seguir siendo preventiva, pero también tiene que permitir desarrollar ese tipo de tecnologías.

– ¿Qué enfermedades son susceptibles de ser curadas con estos tratamientos?

– Es complicado responder a esto porque todo es muy incierto, pero quizás algunas enfermedades raras que todavía no han tenido los suficientes recursos para ser investigadas, o el envejecimiento, que lo vemos como algo natural pero que en realidad es la madre de todas las enfermedades. A él se asocia el cáncer, que son mutaciones que se acumulan en tu cuerpo, o enfermedades degenerativas como el Parkinson y el Alzheimer, que aparecen con la edad por la acumulación de ciertas proteínas.

– El pasado mes de junio pudo conocer al Rey de España en la ceremonia de las becas de posgrado de La Caixa, ¿cómo fue ese momento?

– Fue un orgullo enorme, no solo por lo prestigiosa que es esta beca, sino porque Su Majestad el Rey de España vino a felicitarnos en persona y se interesó mucho por saber dónde íbamos cada uno y qué íbamos a hacer. Hizo mucho hincapié en que somos jóvenes y que tenemos que aprovechar el talento que tenemos para aprender en los mejores centros, además de insistir en que volviéramos a España para traer ese conocimiento, porque nuestro país nos necesita. Fue un momento muy especial en el que, además, me acompañó mi familia.

– ¿Qué opinión le merece la educación pública española?

– Es realmente buena, somos uno de los países más punteros del mundo en investigación. Los mejores grupos españoles no tienen nada que envidiar a grupos extranjeros muy potentes, absolutamente nada. Cuando estuve en Holanda, tuve compañeros de 19 países distintos y me di cuenta de que íbamos muy bien preparados, no solo a nivel nacional sino también regional; en La Rioja hay una educación increíble. El problema es que un grupo de investigación promedio en España tiene muchísimos menos recursos económicos que otro en cualquier país europeo o americano.

– ¿Dónde le gustaría estar dentro de diez años?

– Me encantaría volver en algún momento a España, pero no sé cuándo va a ser. Para entonces ya habré terminado mi doctorado y me veo desarrollando proyectos en medicina regenerativa, para tener ese impacto y poder desarrollar soluciones para mejorar la vida de los pacientes. Ojalá podamos volver a España, no solo yo, sino muchos que están fuera con ideas y proyectos, pero que las dificultades económicas y la falta de inversión privada se lo impiden. Yo he sido educado hasta los 22 años en España con recursos españoles y ahora estoy siendo productivo para Holanda e Inglaterra, que no han invertido un solo euro en mi formación.