«Las vacas gastan cero electricidad»

Luis Martínez, alcalde de Ojacastro, explica que «Arviza es la única aldea que permanece habitada en Ojacastro, con una familia ganadera, así que genera ... recursos». Hay otras, como Tondeluna, Santasensio de los Cantos y Uyarra, con casas; el resto están prácticamente extinguidas. José Antonio, uno de los tres habitantes de Arviza, que son la madre Avelina Santamaría y sus dos hijos, cuenta que en los 80 ya hubo posibilidad de enganchar la población a la Red Eléctrica, pero no hubo acuerdo entre la Administración local y regional. Entonces eran una docena de vecinos que se dedicaban, sobre todo, a la agricultura, a la manzana.

El Gobierno de La Rioja subvencionó después la colocación de placas solares, pero las que tienen ahora ya las han puesto por su cuenta. «Las primeras cargaban poco y tenían un montón de acumuladores que se estropearon y no hubo mantenimiento», apunta José Antonio Cámara. «Ahora nos valemos con placas, un acumulador y un generador, porque si pongo el compresor no hay energía suficiente», explica el ganadero. Tampoco hay línea telefónica fija. «En 1986 pusieron por ley un teléfono público en la planta baja, pero robaron el cable y como después ya salió la telefonía móvil no lo repararon», recuerda José Antonio.

La familia Cámara ha decidido quedarse allí, pese a las dificultades o incomodidades, porque, asegura José Antonio, «nos gusta». Cómo será de tranquila la aldea que uno de los perros se echa a dormir sobre el asfalto. Solo un ciclista se aventura y pasa rumbo a Tondeluna. «Esto lo has tenido que mamar desde pequeño», advierte José Antonio, quien aclara que Arviza, en realidad, está muy cerca de Ojacastro y Santurde, «apenas a 5 minutos, y a 10 de Santo Domingo».

Ampliar José Antonio Cámara y Luis Martínez posan en Arviza. Süleyman Evran/Sadé Visual

«Como la aldea está habitada y sus vecinos están empadronados en ella, hay unas ayudas y hay que aprovecharlas, como hemos hecho con el asfaltado. Con la electricidad igual podemos conseguir algo», expone Luis Martínez. Ahora mismo la familia Cámara es autosuficiente. Aunque trabajan allí mismo, los animales no consumen demasiada energía. «Las vacas son extensivas, gastan cero electricidad, lo que hacen es abonar y limpiar el monte», describe José Antonio.

«A veces las placas cargan muy bien pero, según el sol que haga, funcionan mejor o peor. No por hacer mucho calor dan más electricidad, es mejor que esté un poco nublado», detalla José Antonio. Por contra, «la ventaja es que no hay apagón», se ríe. «Aquel día me llamaban y me decían 'No tengo luz', 'No puedo cargar el móvil' y yo no tenía problema», sonríe el ganadero.

Hubo un tiempo, apenas hace 30 años, en que se las apañaban con una bombona de butano, un camping gas, un candil de mano… A la familia Cámara le gustaría que Arviza sí tuviera suministro eléctrico «por comodidad». «Hay veces en que baja mucho la tensión porque no tienes carga y baja la nevera», declara José Antonio.