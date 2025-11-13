LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El psicólogo Alberto Rodríguez, poco antes de intervenir en la primera jornada del II Ciclo de Cine de Acogimiento Familiar de AFAAR. A. A.

Alberto Rodríguez | Psicólogo especialista y colaborador de AFAAR

«Todo niño pequeño, me da lo mismo la edad, por el hecho de no vivir con sus padres tiene un sufrimiento»

Tras admitir que «hay chavales que a veces no pueden adaptarse a una familia de acogida», el experto defiende que «si se puede hay que intentarlo siempre»

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:15

Cualquiera puede ser familia acogedora, pero... «Cualquiera puede, sí, pero hay que saber que no es una medida fácil, sino muy compleja», advierte Alberto Rodríguez, ... psicólogo y colaborador de AFAAR, quien incide en la importancia de superar las fases de valoración y formación. «Las personas que puedan acoger deben estar en situación de estabilidad, sobre todo sabiendo que si una criatura que ha vivido una separación previa de sus padres tuviera que salir de nuevo de ese hogar el daño que se le hace es casi definitivo», alerta el especialista, quien resalta que la formación «va a permitir entender cuáles son las dificultades y necesidades de cualquier chico o chica y cómo hacerles frente, porque no es una educación ni un cuidado como los de los demás, sino con elementos extras». «Todo niño pequeño, me da lo mismo la edad, por el hecho de no vivir con sus padres tiene un sufrimiento que se maneja a veces mejor y otras peor y esto pasa en el acogimiento; a veces el menor va a ver como si fuera en renglones torcidos, tendrá seguramente altibajos fuertes, y los chavales mejoran, es cierto, pero hay que entenderlo y saber estar», prosigue el psicólogo, quien defiende como clave que el menor mantenga contacto con su familia biológica. «Eso le da tranquilidad, le ayuda a sentir que se acuerdan de él, le hace sentirse que pertenece también a esa familia, aunque necesita otra que le cuide», asegura Alberto Rodríguez, para señalar que «los chicos van a tener que hacer todo un proceso personal de subidas, bajadas, a veces entender, otras no... Y la familia de acogida normalmente es la que va a recibir el impacto de su dolor, por eso tiene que estar acompañada por profesionales y ser capaces de traducir que las conductas complicadas de los chavales siempre expresan tristeza aunque no lo parezcan».

