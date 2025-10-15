La agricultura centra Divulgaciencia 2025, con exposiciones, charlas y encuentros La edición de este año tendrá como actividad central el concurso de proyectos innovadores para estudiantes riojanos integrados en un equipo junto a un profesor

Presentación de la edición de Divulgaciencia de este año.

La agricultura es el tema central elegido para la edición de 2025 de Divulgaciencia, el programa decano de ciencia y tecnología de La Rioja desde 19 años y que incluye en su programación exposiciones, charlas, encuentros científicos y presentaciones.

El gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, ha presentado este miércoles las actividades de Divulgaciencia25, acompañado por el comisario de la iniciativa, el divulgador científico Eduardo Sáenz de Cabezón.

Divulgaciencia25, que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades., está dirigido a los centros escolares y a la sociedad en genera.

Fuentes, en una nota, ha indicado que Divulgaciencia pretende crear referentes para el alumnado desde quinto curso de Educación Primaria hasta ciclos formativos de ámbito superior.

También desea crear vocaciones científicas, entender y acercar la ciencia a los escolares y a la sociedad, y demostrar que la ciencia y la tecnología ayuden a tener una vida mejor.

Como actividad central, se celebrará el concurso de proyectos innovadores para estudiantes riojanos integrados en un equipo junto a un profesor.

Este concurso se materializará en dos exposiciones físicas de los proyectos presentados, que podrán visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced de Logroño del 27 de octubre al de diciembre próximos.

A partir de enero de 2026, podrán verse en los centros de la Fundación Caja Rioja de Arnedo, Calahorra, Haro y Santo Domingo de la Calzada.

Los proyectos ganadores se conocerán el 11 de diciembre, en un acto en el que participará Gonzalo Villar con '¿Hay ciencia en el reguetón?: Hercios, armónicos y perreo'.

Este año también continuará la iniciativa de participación con el comercio 'La ciencia en la tienda', a través del que 10 librerías riojanas reservarán en sus escaparates un espacio para libros divulgativos, manuales científicos y juegos relacionados con la ciencia y la tecnología.

Se mantendrán las exposiciones virtuales con los proyectos en la red y la actividad Ciencia+Arte+Futuro, en colaboración con el Museo Würth y con la participación de los centros rurales agrupados de La Rioja, con el fin de vincular la ciencia y el arte.

En el ciclo de conferencias 'Hablan los científicos' se tratarán temas como 'Agricultura al límite: del modelo convencional a la agricultura sostenible' y 'El suelo. El poder de lo invisible' y se presentará la publicación 'Matemáticas de lo cotidiano'.

La ciencia en los municipios

Entre las novedades de este año, Fuentes ha citado el apartado 'La ciencia está en tu pueblo', cuyo fin es ofrecer al alumnado lugares comunes donde se realiza ciencia en su municipio y que, en general, no son conscientes de ello.

Para ello, se realizarán salidas, como al estudio del escultor José Antonio Olarte, a Fungiturismo en Pradejón y al Centro Tecnológico del Calzado en Arnedo», entre otros.

También se ha referido a las tres charlas online con científicos de La Rioja, que se desarrollarán en los propios centros educativos para conocer la trayectoria de jóvenes científicos que trabajan en centros de innovación punteros en el mundo.

Uno de los objetivos de Divulgaciencia es crear referentes entre la juventud, ha indicado, por lo que Alfonso Puigercós, Carlos Aydillo y Ana Escorza contarán su experiencia y acercarán al alumnado su trayectoria académica y profesional.

Otra de las novedades es que los alumnos ganadores en el XIX Concurso de Proyectos Innovadores en las modalidades de Grado Medio y Grado Superior pueden recibir una orientación en el ámbito del empleo o del emprendimiento dirigida por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), bajo el paraguas de EmprendeRioja.

«Se trata de prepararlos para el mundo laboral o del emprendimiento cuando están en la recta final de su formación», ha señalado Fuentes, quien ha recordado que Divulgaciencia cuenta también este año con un blog de contenido científico y con el II Concurso de Fotografía Científica para Instagram que relacione ciencia y arte.