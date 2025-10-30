Los agricultores pueden solicitar ya las ayudas directas al peral por el fuego bacteriano

P. G. logroño. Jueves, 30 de octubre 2025, 08:49 Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno lo aprobó hace dos semanas y el pasado martes la orden salió publicada en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR). Los agricultores tienen ahora diez días para solicitar las ayudas directas para «paliar y prevenir los efectos del fuego bacteriano e incentivar las buenas prácticas agrarias en el cultivo de la pera en La Rioja». Las subvenciones llegan a 400 euros por hectárea, que se abonarán en un solo pago, y tratan, según el texto de la orden, de «aliviar las consecuencias económicas que de forma excepcional han sufrido estas explotaciones con el fin de restablecer su viabilidad».

Los beneficiarios podrán ser todas las personas, físicas o jurídicas, que consten inscritos en el Registro de Explotaciones Agrarias de La Rioja con una superficie de al menos una hectárea de cultivo de pera «y que hayan realizado buenas prácticas agrarias para la prevención y/o lucha contra el fuego bacteriano». El Gobierno ha destinado un total de 740.000 euros para atender estas subvenciones.

Tal y como se aclara en la exposición de motivos, «el cultivo de la pera atraviesa una situación crítica en la región debido a la propagación de la bacteria 'Erwina amylovora', causante del fuego bacteriano». La enfermedad, «altamente contagiosa y devastadora», ha afectado a diversas explotaciones de peral, muchas de ellas acogidas a la DOP Peras de Rincón, «provocando pérdidas económicas importantes, comprometiendo la viabilidad de muchas plantaciones y poniendo en peligro la continuidad de un sector ya de por sí vulnerable».