Las agresiones a sanitarios descienden, pero ya suman un centenar este año en La Rioja El Seris y la Jefatura Superior de Policía celebran el primer curso formativo para prevenir y afrontar los episodios violentos en hospitales y centros de salud

Roberto G. Lastra Logroño Jueves, 30 de octubre 2025, 12:04 Comenta Compartir

Una lacra, al parecer en descenso, pero todavía con estadísticas inaceptables. El Cibir ha acogido este jueves el Curso teórico-práctico 'Prevención y Reacción ante la agresión en el ámbito sanitario', impartido por especialistas de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, a los profesionales sanitarios que en lo que llevamos de año acumulan un centenar de episodios violentos, tanto físicos como verbales.

«Tenemos que decir que, gracias a Dios, están disminuyendo estos episodios porque la cifra que tenemos de agresiones a día de hoy es de 99 frente a las 135 del pasado año por estas fechas, lo que supone una disminución del 37% aproximadamente», ha detallado Begoña Lema de Pablo, directora de Recursos Humanos del Servicios Riojano de Salud (Seris), quien ha considerado que «las acciones combinadas que se están tomando por parte de la Policía Nacional y del Seris están dando sus frutos».

Según ha concretado, Begoña Lema, las agresiones físicas rondarían el 50% del total de episodios, en los que se incluyen también ataques verbales a los profesionales y al mobiliario. «Se dan en todos los ámbitos y por ello las acciones formativas que están previstas en el Plan de Formación se desarrollan en distintos centros de trabajo, tanto en el Hospital San Pedro como en el Hospital de Calahorra como en los centros de salud», ha añadido la directora de Recursos Humanos, quien ha recordado que «esta jornada es fruto de un convenio que se suscribió entre el Servicio Riojano de Salud y la Jefatura Superior de Policía La Rioja el pasado 6 de marzo, coincidiendo con el Día Europeo contra la Violencia de las Profesiones Sanitarias, una jornada enmarcada en el plan de formación continuada del Seris, que lo que pretende es ofrecer herramientas prácticas a los profesionales sanitarios que prestan un servicio esencial a la sociedad para prevenir las agresiones y que tengan más técnicas para poder defenderse y para afrontar con mayor eficacia y mayor seguridad estas agresiones que por desgracia suceden en ciertas ocasiones».

Además de los cursos formativos, en colaboración con el servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Seris, se elaboran protocolos para todos los profesionales. «Se cuenta con la figura de un psicólogo que atiende a todas las personas que han sido agredidas y les informa sobre cómo interponer una denuncia ante la Policía Nacional, que también les acompaña en ese proceso; es decir, hay un apoyo psicológico y un apoyo jurídico legal respecto a este tipo de agresiones para que el profesional sepa lo que tiene que hacer en cada momento», ha resumido Begoña Lema.

«Las agresiones, tanto verbales como físicas, existen, bien por personas que son por naturaleza así, bien por personas que están nerviosas por su situación médica o bien por pacientes con enfermedades mentales, pero un sanitario, un enfermero, un médico no tienen por qué soportar esto», ha defendido, por su parte, el inspector jefe Juan Carlos Tejedor Guerrero, secretario general de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja y negociador de incidentes críticos. «Nuestra labor primera es intentar prevenir y, al margen de eso, si sucede la agresión, pues resolverla de la mejor manera y por la vía más eficaz posible. Y a partir de ahí si se produce una agresión la gente debe denunciar, desde luego que sí», ha concluido el inspector jefe.

En este sentido, el inspector David Velasco Miranda, interlocutor sanitario en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, ha admitido que «los casos que llegan a denunciarse en la Jefatura Superior de Policía son muy escasos con respecto a los casos que hay realmente.

Mantener la calma, eje clave

De hay la puesta en marcha de las acciones formativas como la celebrada durante toda la mañana en el Cibir. «Lo que tratamos de hacer hoy es dar unas pautas básicas de comportamiento, de actuación ante este tipo de situaciones. Son pautas muy básicas que siempre las deberíamos tener en cuenta, pero la realidad es que muchas veces no es así», ha incidido el inspector Velasco, quien ha añadido que «también vamos a dar una serie de consejos básicos en cuanto a contención verbal y en cuanto a evasión ante una posible agresión física en los estadios más graves que podemos encontrarnos. Mantener la calma siempre es fundamental, ser muy reactivo a una situación agresiva solo va a empeorar la situación. Hay que mantener la calma, aunque sabemos que a veces es difícil e incluso, dependiendo de la situación, puede ser imposible, pero esa es la premisa máxima», ha recalcado.

Durante el curso se ha abordado también aspectos como la distribución de la consulta, del mobiliario, distancia de seguridad cuando se detecta que las cosas no van bien, alerta temprana a un compañero que pueda estar cerca... «Además aquí tenemos la suerte de contar también con seguridad privada, con lo cual se puede utilizar más de lo que realmente se hace. Se trata, en definitiva, de que al menos los profesionales sanitarios sepan qué recursos tienen a su disposición y que los utilicen, que están para ellos. Tanto los recursos que tienen aquí como los nuestros, los de la Policía Nacional, porque vendremos cuando sea necesario», ha concretado el interlocutor sanitario policial.