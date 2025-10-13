LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

José Luis Pérez Pastor, Diego Ochoa y Adelaida Alútiz, en la presentación de la campaña. Miguel Peche

Agotados los bonos descuento para utilizar en las librerías riojanas

Los 1.600 cupones han sido descargados en una hora y veinte minutos

La Rioja

Lunes, 13 de octubre 2025, 09:24

Los bonos descuento de 10 euros para la compra de libros en las librerías riojanas que se han puesto a disposición de los clientes a las ocho de la mañana de este lunes ya se han agotado. Apenas han durado unos hora y veinte minutos. Los riojanos han acogido la campaña de una manera muy satisfactoria y se han hecho con los cupones, habilitados en la página web de la FER, rápidamente.

Quienes se han hecho con el bono (era posible adquirir uno por DNI) tienen un plazo de 24 horas para proceder a su descarga y después de 72 horas para canjearlo por el libro que deseen en cualquiera de las librerías participantes en la iniciativa impulsada por la Asociación de Librerías de La Rioja, a través del convenio suscrito con el Gobierno regional, con el objetivo de promover la lectura.

Cada bono podrá canjearse por una compra de 30 euros o superior. También se podrán utilizar más cupones de otras personas, por ejemplo, dos por compras de 60 euros o superior; tres por compras de 90 euros o más; y cuatro por aquellas que sean de 120 o superior en libros.

