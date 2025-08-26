La Aemet activa una alerta amarilla por tormentas en la Ibérica riojana El aviso se extenderá desde las 14.00 horas hasta las 21.00 de este martes

La Rioja Martes, 26 de agosto 2025, 10:34 Comenta Compartir

Del calor sofocante a tener que coger los paraguas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes un aviso amarillo por tormentas en la Ibérica riojana, que se extenderá desde las 14.00 horas de este mediodía hasta las 21.00 de esta noche.

La probabilidad de que ocurra este fenómeno oscila entre un 10 y un 40%. Según la Aemet, esta alerta indica que en la zona afectada se prevén tormentas fuertes. Y dado el carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de que se puedan producir un temporal más intenso de manera puntual.

Las temperaturas, sin apenas variación

Para este martes, la Aemet prevé un cielo poco nuboso, que aumentará con nubes medias y bajas, con evolución diurna. Existe la posibilidad de alguna lluvia o chubasco, que podrán ir acompañados de tormenta, más probables en la sierra.

El viento será variable, flojo en general, aunque más intenso en zonas de tormenta. Las temperaturas apenas experimentarán cambios. Estas oscilarán entre los 20 y 37 grados en Calahorra, entre los 16 y 33 en Haro; y entre los 19 y 35 en Logroño.