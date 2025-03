Trazos riojanos para la Warner

Un ordenador y una tablet de grandes dimensiones para dibujar. Esos son los elementos de trabajo del diseñador Adri Torres. Se ubican en un estudio ... en el que no faltan cómics enmarcados, muñecos de todo tipo o un cojín que imita a la perfección el escudo del Capitán América. «Tiene que haber inspiración», sostiene el logroñes quien, después de haber colaborado en proyectos de animación para empresas como Disney o Marvel, ahora pone sus servicios a disposición de otro gigante: la Warner.

Torres parecía predestinado a dedicarse a este mundo. Desde niño apuntaba a ello. «Un cómic era el regalo seguro para mí», expone el logroñés, de 36 años, quien no dudó a la hora de elegir carrera: Bellas Artes. La estudió en Bilbao y ahí arrancó una trayectoria que le llevó, en primer término, a Nueva York. «Trabajé en campañas de publicidad, estaban relacionadas con la animación, pero mi intención era dedicarme a las películas y las series», cuenta.

Su sueño era ese, lo tenía claro, y dio los pasos oportunos para alcanzarlo. «Llegó un momento en el que decidí irme a Los Ángeles, que es donde están todos los estudios y la gran industria», relata. «Allí estudié un máster en CalArts, una escuela fundada por Walt Disney, y a partir de ahí, fui haciendo pequeños trabajos», remata.

Algunos de los diseños del riojano.

Esas colaboraciones tomaron pronto más envergadura. «Me empezaron a llamar de estudios más grandes», certifica Torres. Primero, Netflix. Luego, Disney. «Con estos últimos hice una serie y luego he seguido colaborando con ellos para generar ideas en películas», destaca el diseñador, a quien después le llegó una oportunidad deseada.«Marvel iba a hacer una serie de los X-Men», recuerda. «Era muy fan de esos cómics y en el momento en el que contactaron conmigo para colaborar sentí un gran orgullo», se congratula.

Un Rioja en los X-Men

¿Qué trabajos realiza Torres en estos proyectos? Él los divide en dos: los de preproducción y los de producción. «En los primeros, el director nos pasa una especie de guión y lo que hacemos es generar imágenes que se parezcan lo máximo posible a lo que se va a ver en la pantalla y le ayuden a decidir si funcionan bien o no», explica. «En los segundos ya nos metemos en detalles, como desarrollar la nave de los X-Men, la silla del profesor X...», enumera. Y, dentro de esos últimos, Torres se permite alguna licencia. «Peleé por meter en los X-Men una botella de Rioja y lo conseguí; sale en una escena en la que Tormenta cena con otro personaje y este le ofrece sus mejores platos y le abre el vino», destaca el logroñés.

Dos años estuvo colaborando con esa serie, que ya se encuentra disponible para su visualización, y ahora le llega este nuevo proyecto en la Warner, del que, por el momento, no puede hablar. «Es una película que, en principio, derivará después en una serie», dice antes de reconocer que esta nueva aventura supone «un crecimiento profesional» para él. «Es un paso más y una oportunidad para aprender», recalca.

Torres trabaja así desde hace dos semanas para una de las empresas más importantes del sector. Un éxito con el que no se pone fin a su lista de deseos. «Estando en la Warner me gustaría tocar personajes de DC Cómics (Supermán, Batman, Wonder Woman...)», apunta en primer lugar. «Y después tengo un sueño, que es trabajar para Pixar; sé que es difícil, pero ojalá llegar allí», desea.

Para conseguirlo, tiene clara la receta. Es la que traslada a todos aquellos que estén empezando en este mundo. «La clave es no decaer porque no es fácil entrar en esta industria y lo más complicado es encontrar el primer trabajo», afirma. «Por eso les digo que sigan estudiando, que no se paren y que aprovechen las ventajas de las redes sociales para dar a conocer lo que hacen», concluye.