«No he sido un santito, pero este tiparraco me va a arruinar la vida»

Desde la instrucción del crimen de Cuzcurrita, los primeros imputados y ya condenados Antonio Daniel G. y Carlos Sergio R. se han cruzado acusaciones mutuas. Cada uno ha intentado descargar en el otro la responsabilidad del asesinato de Guillermo Castillo. Roces que llegaron a prisión, lo que obligó a un traslado para evitar más enfrentamientos, y que se han vuelto a reproducir este viernes ante los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

El motivo de la cita era la presentación de recursos y ambos decidieron acudir a los juzgados, aunque su presencia no era obligatoria. El presidente de la Sala, al concluir el debate puramente jurídico, les ha ofrecido el turno de palabra. Antonio Daniel, en un primer momento, lo ha rechazado, pero Carlos Sergio sí que ha hecho uso de él. En su alocución ha cargado contra Marcos García Montes, al que ha acusado de «intentar influir en la decisión del jurado», ante el notable enfado del abogado. Después, se ha exonerado: «No sé si hay una tercera persona, si es que la hay. Yo sé que no lo hice. Desde el principio he aportado las pruebas a la Guardia Civil, ofrecí mi ropa para que la analizaran, me dejé el pelo largo para los análisis, pero lo rechazaron...».

Y esas palabras de exculpación han encendido a Antonio Daniel, que ha pedido hablar. Justo al lado del otro condenado y ante la férrea vigilancia de cuatro agentes de la Policía Nacional, ha declarado que desde que fue detenido solo ha dicho «la verdad». También ha criticado al abogado de la acusación, pero sobre ha dirigido sus palabras a Carlos Sergio. «Él me está inculpando. No he sido un santito y fui al pueblo [a Cuzcurrita] pero sin intención de matar». «No he sido un santo-repitió-, pero este tiparraco me va a arruinar la vida. Yo he sido juzgado por robos a entidades bancarias que tenían el dinero asegurado, pero no he hecho daño a nadie. Y menos a ese señor [Guillermo Castillo] al que no conocía de nada y ha perdido la vida por culpa de este tiparraco», ha dicho visiblemente exaltado.

La electricidad se ha trasladado al público, con un roce entre la novia del portugués y la hija de Guillermo Castillo. «Ha insultado a mi pareja y a mí», ha reclamado este al magistrado. «Acuda a un juzgado de guardia, no estoy aquí para eso», ha terciado el juez.