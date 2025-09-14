Casi 3.000 viviendas del 'boom' de los 90 dejarán de estar protegidas en cinco años

Pese a haber vuelto a la prioridad de la agenda política por la casi imposibilidad de encontrar una vivienda asequible, con la juventud como ... gran damnificada, la Vivienda de Protección Oficial (VPO) no será la solución para las actuales generaciones como sí lo fue para muchas anteriores a menos que las cosas cambien drásticamente.

Hasta los años 80 del siglo pasado casi toda la vivienda construida en España era protegida y hasta el 2010, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, fue también una opción clara de emancipación para los jóvenes, con precios notablemente más asequibles que la vivienda libre. Sin embargo, nada indica que, al menos a medio plazo, la situación vaya a ofrecer aquellas facilidades a los jóvenes: «El problema es que en el época del 'boom' inmobiliario del cambio de siglo los ayuntamientos se enriquecieron con la venta de suelo público». «En lugar de a promover y hacer viviendas se dedicaron a engordar sus arcas y ahora ya no hay suelo, como lo hubo entonces», sostiene Óscar Martínez Solozábal, fundador del Grupo Empresarial Iregua.

Fruto de la cascada de promociones de VPO de los años 90 y la primera década de los 2000 muchas de aquellas viviendas pasarán al mercado libre en los próximos años. Según los datos facilitados por el Gobierno de La Rioja, son casi 3.000 (2.932) las viviendas protegidas que serán libres en los próximos cinco años sin ningún tipo de penalidad. Aunque cualquier propietario puede convertir su vivienda en libre cuando quiera pero renunciando a las ayudas percibidas en su día más los intereses, estas se liberan automáticamente tras haber cumplido 30 años como protegidas. Eso sucederá antes de 2030 con esos casi 3.000 inmuebles, pero son 12.419 las que están dentro de esa protección de 30 años, con lo que irán sumándose progresivamente al mercado libre numerosos inmuebles que en su día fueron VPO:«Son muchas viviendas, pero no creo que interfieran en el mercado», indica Martínez Solozábal. «La desprotección –continúa– no significa que haya nuevas viviendas a la venta, ya que muchas familias van a seguir viviendo en ellas o, como mucho, habrá un fenómeno de cambio: vender la suya para comprar otra».

Óscar Martínez Solozábal «Con la subida de materiales es muy difícil para un promotor privado hace VPO, así que prácticamente sólo es posible en suelo público»

La crisis de la vivienda «El precio de alquiler y de venta están muy ligados y, mientras no baje el primero no lo hará el segundo»

La protección de 30 años bajó incluso a 20 por un decreto del Gobierno de La Rioja del año 2023, con lo que las viviendas construidas en VPO a partir de esa fecha serán incluso libres antes (aunque, hasta ahora al menos, son muy pocas). El problema es que, como puede verse en la infografía adjunta, la construcción de VPO ha sido prácticamente nula desde dicha fecha:«Sencillamente, no compensa y hasta casi la pandemia incluso la VPO era más cara que la libre, así que quién iba a construirla», se pregunta el responsable de Iregua.

¿50 años?

En todo caso, la caducidad de la protección, y la conversión en vivienda libre de cientos de miles, incluso millones en España, por el 'boom' constructivo de los 90 y la primera década de los 2000 ha reabierto el debate sobre si es justo que, quien compra con ayudas públicas, puede luego vender su vivienda en el mercado libre. La formación Sumar ya propuso elevar la protección a 50 años (en La Rioja actualmente son 20) pero el Gobierno regional no tiene la puerta cerrada a ampliar los años:«No descartamos la revisión de la protección al alza, aunque es una medida que se valorará más adelante en función de cómo evolucione el mercado de la vivienda, que es muy cambiante». De momento, así lo están haciendo varias comunidades autónomas, al menos con las promociones públicas (las promovidas directamente por las administraciones).

Apuesta por la VPO

El Ejecutivo riojano, en cualquier caso, asegura que su objetivo sigue siendo revitalizar la VPO después del parón casi absoluto de 2013 a 2024: «Por un lado, el año pasado actualizamos el precio de la vivienda protegida (+44%) con el objetivo de incentivar y recuperar el interés del sector por construir nuevas viviendas protegidas». «Ha sido una medida que ya ha dado excelentes resultados como demuestra el hecho de que este año se han adjudicado cinco parcelas en diferentes sectores de Logroño para la ejecución de un total de 106 viviendas de protección oficial, un 152,38% más con respecto a todas las que se han calificado en los últimos 13 años , únicamente 42 VPO».

Además, el Gobierno regional explica que ha rescatado la figura del Instituto Riojano de la Vivienda como órgano promotor de VPO: «El Irvi ha impulsado tres promociones de VPO en las localidades de Badarán, El Villar de Arnedo y El Rasillo, que suman un total de 21 viviendas y continúa explorando la posibilidad de promover nuevas en otros municipios con el objetivo de contribuir a fijar nuevos habitantes en el medio rural». El Ejecutivo asegura también que en la Conferencia Sectorial de Vivienda ha reclamado al Ministerio que recupere la VPO destinada a la compra en el próximo Plan Estatal de Vivienda.

Medidas, en cualquier caso, que el experto Óscar Martínez Solozábal cree que serán insuficientes para una verdadera reactivación de la VPO:«Los costes de los materiales ha subido muchísimo. Un promotor privado, pese a la revisión de los módulos, no lo tiene nada fácil para hacer VPO. El coste es muy alto y es solo posible con suelos muy baratos, públicos, y de esos quedan más bien pocos. Ya no te hablo solo de Logroño, incluso en pueblos no salen los números...».

¿Qué pasa con los precios?

En cuanto al 'boom' inmobiliario de los últimos tres años, Óscar Martínez Solozábal lo tiene claro. «Los intereses han bajado al 2%, los bancos han vuelto a dar facilidades, hay un efecto psicológico de que si no compro hoy será más caro mañana y los alquileres están disparados, con lo que a la gente le sale más barato comprar que alquilar si consigue el 20% de la entrada», reflexiona.

El experto tiene claro que «si el alquiler baja lo hará la vivienda para compra». «Sigue habiendo –continúa– cuatro millones de viviendas vacías en España y, en su mayor parte, no salen al mercado de alquiler por la inseguridad jurídica que ha creado la Ley de Vivienda y, más que la VPO, que con estos precios de materiales y sin suelo público es inviable, la reforma legislativa es la única opción para contener los precios».