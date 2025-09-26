LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius EFE

La UE fija como «prioridad inmediata» la creación de un 'muro de drones' frente a Rusia

Los ministros de Defensa de los países fronterizos han acordado tomar «acciones decisivas» para defenderse de las «provocaciones de Moscú»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:57

El aumento de las incursiones aéreas rusas en el espacio aéreo de la Unión Europea ha supuesto una escalada en las provocaciones de Moscú y ... son vistas ya como una amenaza a la seguridad europea. Los ministros de Defensa de nueve países próximos a la frontera con Rusia, el comisario de Defensa, Andrius Kubilius y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, han mantenido este viernes una videollamada en la que han acordado la creación de un 'muro de drones' frente a Rusia -que formará parte de la operación de la OTAN 'Centinela del Este'- y que será «una prioridad inminente» para el bloque comunitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un conductor tras un accidente con un ciclista herido en Logroño
  2. 2 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  3. 3

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  4. 4

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  5. 5 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  6. 6

    Palcos VIP para vivir la fiesta sin salir de casa
  7. 7

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  8. 8

    Autobuses escolares con goteras, cinta aislante y exceso de velocidad en La Rioja Alavesa
  9. 9 Eman Akram reúne más de 8.200 firmas para poder llevar el hiyab en el IES Sagasta
  10. 10 El conductor detenido tras un accidente con un ciclista en Logroño continúa en comisaría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La UE fija como «prioridad inmediata» la creación de un 'muro de drones' frente a Rusia

La UE fija como «prioridad inmediata» la creación de un &#039;muro de drones&#039; frente a Rusia