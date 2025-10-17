LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El funeral militar del soldado Tamir Nimrodi en Kfar Saba. EFE

Hamás busca a los rehenes muertos en Gaza con excavadoras

Un vídeo muestra a los milicianos retirando escombros en Khan Younis mientras un canal israelí anuncia que un equipo internacional de militares y rescatistas se suma este viernes al rastreo de los cuerpos

Alin Blanco

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:50

Comenta

Hamás busca ya los restos de los rehenes fallecidos con excavadoras en las calles de Gaza. El Canal 12 israelí ha informado de que los ... primeros equipos internacionales equipados con maquinaria pesada entran este viernes en la Franja para localizat los cuerpos que se encuentran en túneles cegados o bajo las ruinas de edificios bombardeados, según las explicaciones ofrecidas por la milicia. El Gobierno hebreo ha proporcionado a Egipto, Catar y Turquía información recopilada por las agencias de Inteligencia con las coordenadas precisas de los lugares donde estarían sepultados entre seis y nueve cadáveres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Por La Rioja estrena sede y abre un nuevo ciclo «con una dirección más marcada»
  2. 2 El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después
  3. 3

    Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos
  4. 4 Un error en el envío de un correo electrónico revela la investigación a un sacerdote por conductas sexuales inmorales
  5. 5

    La metamorfosis comercial de Juan XXIII
  6. 6

    El riojano Mario Losantos sigue con su política de comprar naves en Estados Unidos para alquilar a Amazon
  7. 7 UGT denuncia el bloqueo de diez ambulancias por la saturación de Urgencias del San Pedro
  8. 8 María Martín pide «normalizar la llegada de menores migrantes» y evitar «seguir señalándoles y estigmatizándoles»
  9. 9 «El sexo explica a mis personajes»
  10. 10 Viticultores de Lapuebla: la magia del viñedo viejo el próximo miércoles 22

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Hamás busca a los rehenes muertos en Gaza con excavadoras

Hamás busca a los rehenes muertos en Gaza con excavadoras