LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La flotilla Global Sumud zarpa de Barcelona rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí

Con Greta Thunberg, Ada Colau y otras figuras públicas a bordo, la misión internacional parte con ayuda humanitaria y decenas de barcos en una histórica movilización contra el asedio a la Franja

Leire Moro

Leire Moro

Domingo, 31 de agosto 2025, 15:46

Este domingo a las 13:00 horas ha zarpado del Moll de la Fusta del puerto de Barcelona la Global Sumud Flotilla, una iniciativa internacional ... compuesta por decenas de embarcaciones con activistas, artistas y representantes políticos, que pretende llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y desafiar el bloqueo impuesto por Israel. La flotilla, que se presenta como «independiente y no afiliada a ningún partido o gobierno», pretende abrir un corredor humanitario en medio del devastador conflicto que vive el enclave palestino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿A qué hora pasa la Vuelta por mi pueblo?
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3

    La Laurel ya no es lo que era
  4. 4

    «Cuando empecé barríamos siempre un suelo blanco»
  5. 5 La orquesta Panorama arrasa en Calahorra ante 10.000 personas
  6. 6

    La salida, recorrido, perfil... descubre todos los detalles del paso de La Vuelta por La Rioja
  7. 7 ¿Cómo puedo ver el final de etapa de la Vuelta Ciclista en Valdezcaray?
  8. 8

    Domingo de fiesta y ciclismo por La Rioja
  9. 9 Pradillo celebra su procesión sin cruzar la N-111: «Lo que podía haber dividido, ha unido»
  10. 10

    El eclipse solar atrae las primeras reservas en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La flotilla Global Sumud zarpa de Barcelona rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí

La flotilla Global Sumud zarpa de Barcelona rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí