LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trump estrecha la mano a Arnault en su visita a la nueva fábrica de Louis Vuitton en Texas AFP

El lujo francés se abraza con Trump

Bernard Arnault, presidente del gigante LVMH, celebra el acuerdo comercial entre Washington y Bruselas frente a los dirigentes galos que lo critican con dureza

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:37

El hombre más rico de Francia mantiene una posición a contracorriente respecto al sentimiento generalizado en su país. El reciente acuerdo entre Washington y Bruselas, ... que impone un 15% de aranceles a las exportaciones europeas, y deja indemnes las estadounidenses, ha suscitado duras críticas por parte de los dirigentes galos. El primer ministro, François Bayrou, lamentó la «sumisión» europea, mientras que el presidente, Emmanuel Macron, dijo que el bloque comunitario «no había sabido hacerse temer» en las negociaciones de ese pacto desigual. Para el empresario Bernard Arnault es, en cambio, «una demostración de inteligencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los precios de la uva encienden la vendimia
  2. 2 Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
  3. 3 Boal Eventos renuncia a organizar la Terraza de San Mateo y deja su celebración en el aire
  4. 4 Asociaciones, sindicatos, entidades culturales y grupos de música piden paralizar la contratación de la Terraza de San Mateo
  5. 5

    La videovigilancia inteligente que viene
  6. 6 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  7. 7 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 La reina presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto
  10. 10

    Cocina de producto con nombre propio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El lujo francés se abraza con Trump

El lujo francés se abraza con Trump