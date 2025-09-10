LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Militares polacos recogen restos de un dron en un terreno rural. EFE

¿Qué significa el artículo 4 de la OTAN?

El Gobierno polaco llama a los socios de la Alianza a consultas para determinar la gravedad de la amenaza y decidir posibles respuestas a Rusia

M. P.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:23

El artículo 4 que ha activado Polonia es uno de los diferentes mecanismos de ayuda mutua que tiene la OTAN sin recurrir al artículo 5, ... donde se establece que en caso de agresión de un enemigo a un aliado el resto debe responder militarmente de modo automático contra él. En esta ocasión, la incursión de un grupo de drones rusos en el espacio aéreo polaco carece del principal factor promotor para autorizar esa réplica inmediata de los ejércitos aliados: que se haya tratado de una ofensiva voluntaria flagrante y probada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El uso del velo islámico enfrenta a familias del Sagasta con la dirección
  2. 2 Programa completo de fiestas de San Mateo de Logroño 2025
  3. 3 San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»
  4. 4 Los Calis actuarán en Logroño durante las fiestas de San Mateo
  5. 5 Úrsula Corberó anuncia su embarazo: «Esto no es IA»
  6. 6

    El ERE de extinción de CMP Automotive se ejecuta ya para unos 80 trabajadores
  7. 7

    La Terraza de San Mateo exigía un pago superior a 4.000 euros anuales por parte del adjudicatario
  8. 8 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  9. 9

    Ayuntamiento de Logroño y Parque de Servicios llegan a un acuerdo de horas extra tras casi dos años de conflicto
  10. 10

    El nuevo curso despega en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja ¿Qué significa el artículo 4 de la OTAN?

¿Qué significa el artículo 4 de la OTAN?