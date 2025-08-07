LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una patrulla de Fronteras desembarca a los migrantes en Dover. EP

El Reino Unido detiene a los primeros migrantes del Canal de la Mancha que devolverá a Francia

Londres inaugura el programa piloto contra las pateras firmado con París, que por cada uno de los repatriados enviará a las islas a un solicitante de asilo con los papeles en curso

M. P.

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:32

El Reino Unido ha aplicado por primera vez el nuevo acuerdo con Francia sobre migración clandestina a un grupo de personas que llegó el miércoles ... a las costas de Dover tras cruzar en patera el Canal de la Mancha. El Ministerio de Interior les ha detenido a todos ellos y los mantendrá retenidos hasta que finalicen los trámites para devolverlos a territorio galo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

