Friedrich Merz y Volodímir Zelenski al término de una cumbre germano-ucraniana. AFP

Líderes europeos convocan este miércoles una reunión con Zelenski y Trump para «presionar a Rusia»

El canciller alemán, Friedrich Merz, organiza «conversaciones virtuales» en las que participarán sus homólogos de Finlandia, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia

M. Pérez

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:05

Alemania realizará este miércoles un esfuerzo multilateral para acercar posiciones entre Europa, el líder ucraniano Volodímir Zelenski y el presidente de Estados Unidos antes de ... la histórica reunión del viernes en Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin.

