LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Israel ordena la evacuación total e inmediata de toda Ciudad de Gaza ante su nueva ofensiva
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. EFE

Kallas apuesta por la unidad europea para «acabar con el sufrimiento» en Gaza

La jefa de la diplomacia europea pide continuar el diálogo con Israel, ya que «no llegaremos a ningún lado si no hablamos»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:45

La preocupación de la ciudadanía por la situación humanitaria en Gaza se ha convertido en un clamor en la Unión Europea (UE), con protestas que ... han recorrido todos los países del bloque. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha asegurado este martes ante el Parlamento Europeo, que Europa no ha permanecido «mano sobre mano» ante la catástrofe humanitaria que vive la Franja. Sin embargo, ha admitido que «tenemos que hacer más» y ha pedido «unidad» entre los países europeos para «acabar con el sufrimiento en Gaza».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un novillo cornea a un alfareño en el último encierro de las fiestas de Alfaro
  2. 2

    Agoncillo se vuelve a quedar en tierra... de nadie
  3. 3

    El alcalde se reúne con las peñas para tratar de completar el programa de San Mateo
  4. 4 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  5. 5 Críticas al concierto de San Mateo y mal olor en Logroño, en el Teléfono del Lector de hoy
  6. 6

    «Muchos docentes han conocido hoy su destino y eso es un problemón»
  7. 7

    Innovación amparada en tradición
  8. 8

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  9. 9 El Ayuntamiento sobre la Terraza de San Mateo: «La verdad es que no se ha planteado absolutamente nada»
  10. 10 Los viajes del Imserso arrancan el 6 de octubre con tarifas reducidas y opción de viajar con mascotas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Kallas apuesta por la unidad europea para «acabar con el sufrimiento» en Gaza

Kallas apuesta por la unidad europea para «acabar con el sufrimiento» en Gaza