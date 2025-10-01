LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Policías alemanes en Berlín. EFE

Detenidos en Berlín tres presuntos militantes de Hamás con un alijo de armas

La Fiscalía Federal les acusa de preparar atentados contra objetivos israelíes y judíos en Alemania

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:31

La Policía alemana ha detenido este miércoles en Berlín a tres presuntos activistas de la organización radical palestina Hamás, a los que se ha ocupado ... armamento con el que planeaban realizar atentados contra objetivos judíos en Alemania. La Fiscalía Federal ha informado de que a los detenidos les han sido intervenidas «varias armas, entre ellas un fusil de asalto Kalaschnikov AK47, así como varias pistolas y numerosa munición».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  2. 2

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  3. 3

    Una vocación que crea saga en Logroño
  4. 4 La famosa esquina del Guipuzcoano
  5. 5

    Alonso pedirá al TSJ que le designe único candidato a la presidencia del fútbol riojano
  6. 6

    La coneja Pompón ya tiene una nueva familia
  7. 7

    IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra
  8. 8

    Bynds reabrirá el local de El Barato y devolverá el comercio a la plaza del Mercado
  9. 9

    La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios
  10. 10

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Detenidos en Berlín tres presuntos militantes de Hamás con un alijo de armas

Detenidos en Berlín tres presuntos militantes de Hamás con un alijo de armas