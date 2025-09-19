LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

Bruselas apuesta por acelerar el veto al gas ruso para aumentar la presión sobre Putin

La Comisión Europea acelera avanza en sus planes para desconectarse de Moscú, inicialmente previsto para 2027, tras el incidente de los drones rusos que violaron el espacio aéreo europeo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:20

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, la Unión Europea ha puesto en marcha dieciocho rondas de sanciones contra Rusia. ... Estas medidas, una a una, han ido castigando a mandatarios rusos, a la flota fantasma, han servido para evitar el acceso de Moscú a ciertas tecnologías... Ahora Bruselas tiene la mirada puesta en el sector energético, cuyos beneficios siguen financiando el conflicto en Ucrania, y apuesta por prohibir todas las importaciones de petróleo y gas ruso a la Unión Europea (UE), acelerando sus planes de desconectarse de la energía del país -inicialmente previsto para 2027-.

