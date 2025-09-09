LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Israel acepta el plan de Trump para Gaza y dice que está listo para «terminar la guerra mañana»
Bayrou, durante la sesión en la Asamblea. Reuters

Bayrou apura sus últimos minutos como primer ministro de Francia

El veterano político ha llegado al Elíseo y permanece reunido con el presidente Macron para presentarle su dimisión después de que la Asamblea le retirase el lunes su confianza

M. Pérez

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:23

François Bayrou apura sus últimos minutos como jefe del Gobierno francés. El primer ministro, de 74 años, ha cruzado poco antes de las 13.30 ... horas las puertas de El Elíseo y permanece reunido con el presidente Emmanuel Macron para presentarle su dimisión. Se trata de un trámite constitucional después de que la Asamblea gala le retirase este lunes su confianza por una abrumadora mayoría. Curiosamente. la mayoría de los análisis no apuntan este martes a la cabeza de Baytou por nueve meses de gobierno poco aprovechados, sino a la del jefe del Estado, a quien acusan de haberse realizado el «hara-kiri» tras convocar unas inciertas elecciones el año pasado y de mantener al país sumido en un perpetuo estado de incertidumbre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un novillo cornea a un alfareño en el último encierro de las fiestas de Alfaro
  2. 2

    El alcalde se reúne con las peñas para tratar de completar el programa de San Mateo
  3. 3

    Agoncillo se vuelve a quedar en tierra... de nadie
  4. 4 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  5. 5

    «Muchos docentes han conocido hoy su destino y eso es un problemón»
  6. 6 Críticas al concierto de San Mateo y mal olor en Logroño, en el Teléfono del Lector de hoy
  7. 7

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  8. 8 El Ayuntamiento sobre la Terraza de San Mateo: «La verdad es que no se ha planteado absolutamente nada»
  9. 9 Los viajes del Imserso arrancan el 6 de octubre con tarifas reducidas y opción de viajar con mascotas
  10. 10

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Bayrou apura sus últimos minutos como primer ministro de Francia

Bayrou apura sus últimos minutos como primer ministro de Francia