LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lo que se sabe de Tyler Robinson: hijo de un sheriff mormón

Es un joven estudiante de 22 años relacionado con las armas desde la infancia y que había mostrado su antipatía hacia Charlie Kirk

J. Arrieta

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:43

Los datos que han trascendido desde fuentes oficiales sobre el sospechoso detenido como posible autor del asesinato del influencer conservador estadounidense son, por ahora, mínimos. ... En rueda de prensa, el gobernador de Utah, Cox Spencer, ha confirmado su identidad. Se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años residente en el mismo estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ni una vida más en Alloz
  2. 2 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  3. 3

    El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos
  4. 4 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  5. 5 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto
  6. 6 Identificado un conductor que hizo un peligroso adelantamiento en la N%u2011232 y fue publicado en TikTok
  7. 7

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  8. 8 Una furgoneta atropella a dos personas en General Urrutia
  9. 9

    De Zarzuela a las aulas riojanas
  10. 10 ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Lo que se sabe de Tyler Robinson: hijo de un sheriff mormón

Lo que se sabe de Tyler Robinson: hijo de un sheriff mormón