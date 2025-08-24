LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Peter Thiel, el líder de la 'mafia de Paypal'

Inversor ultraliberal y acérrimo defensor de Trump, el fundador de Palantir defiende que la democracia «es incompatible con el capitalismo»

Jon Garay

Jon Garay

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:07

Moverse entre las sombras es seguramente la mejor cualidad de Peter Thiel. Fue desde esta penumbra que le mantiene como un «desconocido para la gran ... mayoría de estadounidenses» desde la que «consiguió convencer a Trump de situar como vicepresidente a J.D. Vance», asegura el politólogo Roger Sesenbric, que le describe como un personaje «bastante siniestro, un reaccionario peligroso que se toma la política como un negocio de 'venture capital'». «Vance era un don nadie que llevaba dos años en el Senado. Es una creación de Thiel», añade.

