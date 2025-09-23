LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Antonio Guterres agradece la ovación de los líderes mundiales tras su discurso. AFP

Guterres tacha de «indefendible» el gasto descomunal en armas frente a la inversión en la paz

El secretario general defiende a la ONU como una «brújula moral», «guardián del Derecho Internacional», ante guerras como las de Gaza y Ucrania, «cuyo nivel de barbarie prometimos no permitir nunca»

M. Pérez

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:25

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha reivinicado la importancia de Naciones Unidas en el mundo como una «brújula moral» y un «faro ... de los derechos humanos». Con este discurso, Guterres ha abierto una Asamblea General marcada por las guerras de Gaza y Ucrania, pero también por la pérdida de relevancia de la organización como mediador en los grandes conflictos mundiales.

