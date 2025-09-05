EEUU tratará como «terroristas» a los países que detengan estadounidenses «erróneamente»

A partir de ahora los países que detengan estadounidenses «erróneamente» serán castigados como si fueran terroristas, según firmó ayer Donald Trump. La orden ejecutiva número ... 201 de su joven presidencia – «más que Obama en sus dos mandatos», precisó- considera a estos detenidos como «rehenes» y tiene como objetivo ser «una poderosa herramienta» para garantizar su «liberación», dijo el presidente.

«Con esta orden ejecutiva, usted está trazando una línea en la arena: los ciudadanos estadounidenses no serán utilizados como moneda de cambio», le explicó su asesor Stephen Miller al tenderle el documento a firmar. «Le otorga a su secretario de Estado, Marco Rubio, el mismo conjunto de herramientas para castigar a los Estados que detengan a nuestros ciudadanos de forma indebida, que tenemos para castigar a quienes patrocinan a los terroristas».

Satisfecho, Trump presumió una vez más de haber acabado con siete guerras y traer a casa a 72 rehenes «frente a los -20 de Biden», apuntaron sus asesores. «Y sin pagar nada a cambio», apostilló el presidente. El mensaje que dice enviar a los adversarios de EEUU tiene la rotundidad habitual de Trump: «Si se llevan a nuestra gente, lo pagarán», advirtió.