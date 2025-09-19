LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump y Xi Jinping, en una combinación de imágenes. AFP

Trump y Xi afianzan su tregua y se abren a un encuentro bilateral

La segunda llamada entre ambos desde el regreso del republicano no despejó el futuro de la red china TikTok en Estados Unidos

Jaime Santirso | David Alandete

Pekín | Washington

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:02

El presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping han mantenido este viernes su esperada conversación telefónica, la segunda desde el regreso a ... la Casa Blanca del republicano. Esta llamada viene a afianzar la tregua en vigor desde hace meses y a estabilizar las relaciones entre las dos superpotencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra
  2. 2

    Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  3. 3

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  4. 4 Actos previos de las fiestas de San Mateo de Logroño
  5. 5 Detenidas dos personas que vendían droga en su vivienda de Logroño y a domicilio
  6. 6

    «Estudio en Logroño porque en los IES de Calahorra no puedo llevar velo»
  7. 7 San Mateo barre de golpe el verano
  8. 8 Paniego pregona un menú especial para saciar el apetito festivo en los sanmateos
  9. 9 Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo
  10. 10 Musulmanes y alumnos del Sagasta vuelven a mostrar su solidaridad con Eman Akram

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Trump y Xi afianzan su tregua y se abren a un encuentro bilateral

Trump y Xi afianzan su tregua y se abren a un encuentro bilateral