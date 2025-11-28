LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pete Hegseth habla con las tropas en el portaaviones 'USS Gerald Ford' estacionado frente a Venezuela. X

Trump advierte que los ataques terrestres en Venezuela pueden comenzar «muy pronto»

El presidente de EE UU sugiere pasar a una nueva fase militar tras los bombardeos a narcolanchas mientras Maduro ordena a la fuerza aérea mantenerse «alerta y lista» para responder a una «agresión»

M. Pérez

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:57

Comenta

El presidente de EE UU ha anunciado que los ataques militares contra el narcotráfico en Venezuela podrían comenzar «muy pronto» por vía terrestre. Donald Trump ... sugirió esta posibilidad este jueves, durante un acto de Acción de Gracias con miembros del ejército, como parte de nuevas medidas para combatir el tráfico de drogas procedente del Caribe a Estados Unidos, después de los sucesivos bombardeos a narcolanchas que ya han causado al menos 83 muertes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  2. 2 Una avería en las obras del Bajo Iregua deja sin agua a Villamediana, Alberite, Murillo, Agoncillo y Arrúbal
  3. 3

    «Más me ha salvado él a mí que yo a él, lo necesitaba en mi vida»
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5 El reventón de una tubería anega un tramo de avenida la Paz
  6. 6 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  7. 7

    Estrellas riojanas que atraen a paladares de todo el mundo
  8. 8 Estrellas Michelin en La Rioja: qué restaurantes la tienen, dónde están y qué precio tiene el menú
  9. 9 Arrestan a una pareja en Valencia por las agresiones sexuales a la hija de seis años de ella
  10. 10 Curiosidades que no sabías de los restaurantes riojanos con Estrella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Trump advierte que los ataques terrestres en Venezuela pueden comenzar «muy pronto»

Trump advierte que los ataques terrestres en Venezuela pueden comenzar «muy pronto»