Sofía Vergara: «Los productos españoles de cosmética son los mejores»

Gloria Salgado Madrid Domingo, 6 de julio 2025, 00:50 Comenta Compartir

Con Sofía Vergara no hay sorpresas. En las distancias cortas, la popular actriz colombiana es tan natural y simpática como se espera. Y así se mostró durante la presentación en España de su línea cosmética, fabricada al alimón con Cantabria Labs. Una rueda de prensa que estaba prevista para el pasado 28 de abril, cuando el apagón que dejó sin luz a todo el país impidió que la popular actriz colombiana promocionase su apuesta en el mundo de la belleza, siguiendo los pasos de otras colegas como Gwyneth Paltrow, Selena Gomez, Jessica Alba o Drew Barrymore.

Pese a que no quiera que le fotografíen muy de cerca, la colombiana está espectacular. «Ahora que ya estoy más viejita, la próxima semana cumplo 53, me toca cuidarme más. Antes iba al gimnasio cuando podía, comía lo que quería... Tengoque concienciarme», comentó antes de añadir que tiene dolores en «una rodilla, entonces tengo que hacer fisioterapia. Cosas de vieja», insistió ante la estupefacción de los presentes. Eso sí, piensa seguir «pasándosela bien» y, en contra de los consejos de Carolina Herrera, seguir con «los mismos pelos largos y los mismos escotes de hace 30 años».

Y es que hace algo más de tres décadas, cuando Vergara tenía 17, un cazatalentos la descubrió en una playa de su Colombia natal en la que descansaba con sus padres. Poco después era la protagonista de un anuncio de Pepsi en el que la joven presumía de curvas. Pocos saben que la actriz es rubia y no fue hasta cuando se tiñó de morena cuando comenzó a conseguir papeles como actriz. «Fue ignorancia: ellos pensaban que cada persona latina debe verse como Salma Hayek», comentó hace tiempo en una entrevista Vergara, múltiples veces premiada por su papel de Gloria en la serie 'Modern Family'.

Una profesión por la que siente que siempre debe tener una buena imagen, razón por la que nunca sale de casa sin maquillarse, ya que no sabe cuándo se encontrará con paparazzis. Como apasionada de los productos de belleza, cuando descubrió los de España, no dejó de usarlos, llevándose maletas repletas de cosméticos cuando venía o pidiéndoselos a sus amigos. «Me encantan los productos de aquí, siempre he sabido que son mejores los bloqueadores —solares— que en Estados Unidos, tienen menos químicos y funcionan más».

«No tenemos que copiar la fórmula»

Vergara, que tiene rosácea y ha castigado desde jovencita su piel, «cuando nos bronceábamos con aceite de coco, o sea, como un pollo frito. Yo no sé cómo hacíamos eso y nadie nos decía que eso era malo». Para paliar esos daños, comenzó a usar productos de Cantabria Labs. «Una vez en una conversación con Luis, mi manager, dije: 'Nosotros nos deberíamos copiar este producto. Copiémoslo y lo vendemos en Estados Unidos, es que es perfecto, no lo hay allí igual'», en referencia a uno de los maquillajes con protección solar del laboratorio español. «Y Luis me dice: 'Pero, ¿por qué tienes que ser tan colombiana? Porque no nos tenemos que robar ese, porque no tenemos que copiar la fórmula, porque no buscamos quiénes son los de Cantabria Labs y vemos si les interesa hacer algo con nosotros'. Y, bueno, aquí estamos», explicó entre risas sobre el nacimiento de su línea, llamada Toty, el apodo cariñoso que le puso uno de sus hermanos y por el que es conocida por sus seres queridos.

Primero probaron en el mercado norteamericano hace dos años, donde tiene una gran acogida como productos de gama de lujo asequible. Ahora llega a Europa, a un mercado con mucha competencia. «Yo siento que lo lindo de nuestra marca es eso, que son productos que en verdad sirven. Entonces, no necesitas enloquecerte teniendo 100.000 cosas. Eso es lo que más me hace sentir orgullosa de la marca, que los productos que tenemos no son Mickey Mouse, son productos que sirven». «Son productos que yo uso y que se lo confío a la gente que yo quiero». Los consume y los testa. Un camino, el del emprendimiento, en el que lo que ha aprendido es que es «muy necia».