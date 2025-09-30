Nicole Kidman y Keith Urban ponen fin a 19 años de matrimonio

Joaquina Dueñas Martes, 30 de septiembre 2025, 09:18 | Actualizado 09:43h. Comenta Compartir

Nicole Kidman había hablado en alguna ocasión de las dificultades por las que había pasado su matrimonio. De hecho, era sabido que la actriz y Keith Urban habían recurrido a terapia de pareja para superar sus diferencias, pero parece que finalmente no ha podido ser y los artistas se han separado después de 19 años casados y dos hijas en común, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. Ha sido el portal estadounidense TMZ el primero en confirmar la noticia.

La pareja llevaría viviendo separada desde principios de verano, aunque la ganadora de un premio Oscar compartió el pasado 25 de junio una instantánea abrazada a su marido para felicitarle su 19 aniversario de boda. Y es que, según ha revelado una fuente cercana a la protagonista de 'Los otros' a la revista People, «ella no quería esto». «A veces las relaciones simplemente siguen su curso. Ella no deseaba la ruptura y estaba haciendo todo lo posible por salvar la relación», ha expresado sobre Kidman.

Después de esta difícil decisión, la actriz ha contado con el apoyo incondicional de su familia, especialmente de su hermana Antonia, que ha sido un pilar básico en estos meses. Durante el verano, Nicole «ha estado dedicándose con entrega a cuidar de sus dos hijas y a mantener unida a la familia, brindando apoyo y estabilidad en este momento tan delicado desde que Keith se marchó», han apuntado.

El músico, que lleva de gira varios meses, se habría mudado del hogar familiar a otra vivienda en la misma ciudad, Nashville, Tennessee, con el objetivo de mantenerse cerca de sus hijas. «Hacen un esfuerzo por hablar todos los días aun estando separados, pero resulta sorprendente cuánto tiempo han pasado distanciados desde que la madre de Nicole falleció en septiembre pasado», han subrayado desde el entorno de la intérprete.

Nicole Kidman y Keith Urban se conocieron en 2005, en la gala G'Day USA en Los Ángeles. Solo un año después, en junio de 2006, se casaron en la iglesia Cardinal Cerretti Memorial Chapel de Sídney. En sus redes sociales han compartido parte de su vida y los hemos visto disfrutar de grandes momentos. Sin embargo, los problemas empezaron hace tiempo. Tanto es así que hace un año, Kidman confesaba en una entrevista concedida a E! News que «no existe la pareja perfecta, no existe nada perfecto». «Ustedes busquen lo que les funcione, nosotros lo estamos buscando. Todos somos diferentes. No hay una solución única para todos», dijo sobre el secreto de su longevo matrimonio al que han puesto punto final.

Este es el segundo divorcio para la actriz de 'Moulin Rouge', que estuvo once años casada con Tom Cruise, entre 1990 y 2001, con quien adoptó dos hijos, Isabella Jane y Connor Anthony.

Temas

Nicole Kidman