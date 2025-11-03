Malena Costa y Mario Suárez esperan su tercer hijo

Joaquina Dueñas Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:19 Comenta Compartir

Malena Costa y Mario Suárez han anunciado que están esperando su tercer hijo. Lo han hecho con una fotografía en la que el matrimonio aparece acompañado por sus dos hijos mayores que besan la incipiente barriguita de la modelo. En la publicación, además, dan la primera pista del nombre del bebé que esperan desvelando la inicial con el mensaje: «Baby 'M' is coming». Igual que sus padres, Malena y Mario, y que sus hermanos, Matilda y Mario Jr., el nombre del nuevo miembro de la familia comenzará por «M».

La modelo y el futbolista empezaron a salir en 2012. En 2016, dieron la bienvenida a su primera hija, que ya había nacido cuando se dieron el sí quiero en una romántica boda en Mallorca. Un año después, en 2017, nació su segundo hijo. La familia crece cuando la pareja está viviendo un momento diferente ya que, en 2023, el deportista colgó las botas. Desde entonces trabaja como comentarista deportivo y ha invertido en diferentes empresas, un cambio profesional del que su esposa se ha mostrado muy orgullosa. Por su parte, Malena ha encontrado en la pintura una nueva pasión con la que expresarse.