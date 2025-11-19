LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El empresario Luis Medina. Efe

Luis Medina y Clara Caruana ya son marido y mujer

La pareja se ha casado en secreto rodeados solo de sus más íntimos

Joaquina Dueñas

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:32

Comenta

Después de algo más de dos años de noviazgo, Luis Medina y Clara Caruana han hecho oficial su relación casándose en la intimidad, según la revista ¡Hola!. La fuente consultada por la publicación ha comentado que ambos están «radiantes, felices y orgullosos» en esta nueva etapa de sus vidas. Más allá de la ratificación de la noticia, no ha trascendido nada sobre el enlace del hijo más reservado de Naty Abascal, que en su línea de discreción se ha dado el 'sí, quiero' en secreto rodeado solo de sus familiares y amigos más próximos. Una celebración muy alejada de la de su hermano Rafael, que en 2010 se casó con Laura Vecino ante 700 invitados.

Descendiente de aristócratas, al igual que Medina, Caruana es nieta del barón de San Petrillo, José Caruana Gómez de Barreda, y de la marquesa de Villamayor de Santiago, Ethelvina Velázquez Stuyck. Tras estudiar Enfermería y Derecho, cursó un máster en Dirección y Gestión de Salud. Actualmente, es gerente asistencial y de proyectos del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, gerente del Departamento de Urología y auditora del Organisation of European Cancer Institutes.

La reciente esposa de Luis Medina ha sido su apoyo incondicional durante el tiempo que el hijo de Naty Abascal ha tenido que hacer frente a sus problemas con la justicia, investigado por supuesta estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia, cargos de los que quedó absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid en marzo de 2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa
  2. 2 Marqués de Murrieta, mejor bodega de Europa y tercera del mundo
  3. 3 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  4. 4

    Aparecen dos mastines en la N-120 de Nájera y «nadie hizo nada»
  5. 5

    Acciona acordó el pago del 2% de la Ronda Sur a la empresa de Cerdán antes de su adjudicación
  6. 6 El Gobierno incrementa el precio de la VPO en Logroño hasta los 2.062 euros por metro cuadrado
  7. 7

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  8. 8 Detenido en Islallana por tráfico de drogas cuando llevaba speed y más de 700 euros en su vehículo
  9. 9 ABC asegura que sus bodegas pagan más, con empleo más estable y aportan más impuestos que la media de la DOCa
  10. 10

    El sueldo medio riojano alcanza un nuevo récord y se sitúa en 2.366 euros brutos mensuales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Luis Medina y Clara Caruana ya son marido y mujer

Luis Medina y Clara Caruana ya son marido y mujer