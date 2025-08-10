Isabel Preysler evoca recuerdos de infancia durante sus vacaciones de verano

Domingo, 10 de agosto 2025, 14:29 Comenta Compartir

Apenas tenía 17 años cuando una jovencísima Isabel Preysler aterrizó en España para quedarse procedente de Filipinas. De aquello hace 57 años, pero hay recuerdos y sensaciones que nunca desaparecen. La reina de corazones ha viajado a Maldivas para sus vacaciones estivales, una escapada repleta de exotismo y exclusividad que la han trasportado a su infancia. «Rodeada de mar y palmeras… y este clima me transporta a mi querida tierra natal. Una auténtica alegría poder disfrutarlo en un lugar tan especial, con un equipo impecable», ha escrito en sus redes sociales acompañando un carrusel de fotografías de las vacaciones.

Isabel está compartiendo estos días con su hija Tamara Falcó y con el marido de esta, Íñigo Onieva, descartando así cualquier especulación de diferencias familiares entre suegra y yerno, que ven la luz cada cierto tiempo. Unas vacaciones en familia en las que están disfrutando de la naturaleza practicando buceo, con visitas a las islas de Voavah y Kuda Huraa y dando buena cuenta de la gastronomía local.

Los tres se están alojando en los exclusivos alojamientos de la cadena Four Seasons en el país, de arquitectura tradicional de villas flotantes en los atolones sobre las cristalinas aguas del océano por las que nadan manadas de delfines y con servicios como un yate privado de 19 metros, centro de buceo o spa. Un viaje de ensueño a razón de unos 4.000 euros la noche.

Mucho han cambiado las vacaciones de Isabel Preysler a lo largo de los años. Desde su ruptura con el desaparecido escritor Mario Vargas Llosa, la socialité ha adoptado un perfil más bajo y sus apariciones son muy escasas. La madre de la marquesa de Griñón ha optado por una vida más íntima al lado de sus hijos y sus nietos, de los que disfruta tanto como puede a pesar de la distancia, ya que están repartidos entre Estados Unidos y Emiratos Árabes.

Las Maldivas se han convertido en uno de los destinos predilectos de las Preysler. De hecho, no es la primera vez que las vemos en este paraíso. En 2022, Isabel y sus hijas Tamara y Ana hicieron una escapada de chicas al país menos poblado de Asia para celebrar el cumpleaños de la marquesa de Griñón. En aquella ocasión, Tamara afrontaba su cumpleaños más amargo, después de que se publicaran unas imágenes que apuntaban a un posible desliz de su entonces prometido que le llevaban a romper su compromiso de boda.

Tras meses tumultuosos en los que Tamara se refugió en su familia y en la fe, llegó el milagro de Navidad: la pareja se reconcilió y se casó el 8 de julio de 2023. Tres años después de aquel viaje, la marquesa ha vuelto con su madre a Madivas en unas fantásticas vacaciones en las que también les acompaña Íñigo Onieva, una prueba más de la buena sintonía entre todos.