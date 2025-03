Isabel Preysler deja de seguir a Íñigo Onieva en sus redes sociales

Joaquina Dueñas Lunes, 17 de marzo 2025, 11:47 Comenta Compartir

Las fotografías de Íñigo Onieva cenando con dos amigas y un amigo después de visitar la feria ARCO con Tamara Falcó que 'Diez Minutos' publicó en exclusiva desataron las primeras especulaciones sobre una posible crisis en el matrimonio. El posterior 'unfollow' de Isabel Preysler al marido de su hija en redes sociales parecía la confirmación de unas posibles desavenencias familiares. Sin embargo, parece que todo ha sido fruto de un descuido. Desde su entorno han explicado que ha sido un despiste de la persona que lleva las redes sociales de la madre de Tamara Falcó. De hecho, la reina de corazones ya sigue a su yerno de nuevo en sus perfiles digitales. Además, fuentes cercanas al matrimonio, aseguran que «ellos están bien».

Desde que comenzaron a salir, Tamara e Íñigo han vivido con el runrún constante de las posibles infidelidades por parte del empresario. No en vano, un efusivo beso en el festival de Coachella estuvo a punto de dar al traste con su relación. Tras una breve ruptura llegó la reconciliación y la boda, a pesar de lo que no han logrado deshacerse de la sombra de la deslealtad y las fotografías de Íñigo en compañía de dos mujeres y un hombre disfrutando de la noche madrileña sin rastro de la marquesa de Griñón no han hecho más que reavivar las dudas sobre la solidez de la pareja.